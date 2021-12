Češi pro MS dvacítek: sedm zkušených, mladíček Kulich i absence Malíka

Program dvacítky Přípravný kemp v Klášterci nad Ohří 12. – 15. prosince 2021 Přípravné zápasy českého týmu v Red Deeru 21. prosince 2021: 3:30 Česko vs USA 24. prosince 2021: 1:00 Švýcarsko vs Česko MS U20 27. prosince 2021: 1:00 ČESKO VS KANADA 28. prosince 2021: 1:00 NĚMECKO VS ČESKO 29. prosince 2021: 20:00 FINSKO VS ČESKO 30. prosince 2021: 22:30 ČESKO VS RAKOUSKO