Nicka chápu, jako trojka bych před MS upřednostnil klub, souhlasí Málek

„Měl jsem to nastavené pomalu naopak. Kdyby jel Nick, tak bych nejel já, abych neztratil pozici a chytal co nejvíc zápasů. Na tom jsme se shodli s trenéry - pokud bych měl jet na pozici číslo tři, tak bych nejel,“ řekl Málek na kempu dvacítky v Klášterci nad Ohří.

Že by nyní ztratil pozici ve Vsetíně, který angažoval na měsíc Adama Berana, se nebojí. „Jsme domluveni, že jakmile se vrátím, tak Adam zase odejde a pojedeme znovu v tom složení jako na podzim,“ uvedl Málek, jenž by měl na mistrovství světa vytvořit dvojici s Janem Bednářem. Trojkou by měl být Daniel Král. „Kdo jakou porci zápasů dostane, se ale teprve dozvíme,“ sdělil.

Málek zatím prožívá vydařenou sezonu v první lize a kraluje statistikám soutěže podle průměru inkasovaných branek i procentuální úspěšnosti. „Podzim se docela povedl. I díky týmu, který si sedl. Kluci mi hodně pomáhají. Je vidět naše pohoda, užíváme si to a vše vychází, jak má,“ pochvaloval si.

Rodák z Kroměříže dokáže i přes svůj mladý věk podávat stabilně dobré výkony. „Myslím si, že je to pohodou, kterou si dokážu nastavit v klubu. A pomáhají mi i gólmani David Sachr a David Gába, se kterými se před zápasem sami povzbudíme. Je to i tím, že máme dobrou brankářskou partu,“ uvedl Málek. Za své plus považuje i mentální odolnost. „Troufnu si říct, že mám hlavu výborně nastavenou. Neřeším nic kolem. V zápasový den se bavím jen s trenérem gólmanů a brankářským kolegou. To si myslím, že je klíč,“ dodal.

Talentovaný gólman věří, že Česko může na šampionátu uspět. I když podle odborníků nepatří mezi favority. „Myslím si, že tým je papírově velice silný. Máme šanci na úspěch. Půjdeme ale zápas od zápasu a doufám, že se vše povede tak, abychom udělali nějaký úspěch,“ přál si Málek.

Soupisky soupeřů nastudované nemá. „Některé kluky ani neznám. Myslím si ale, že je to pro mě výhoda. Obavy z toho nemám. Na každého se připravíme a doufám, že to půjde,“ prohlásil s tím, že respektuje každého protivníka. „Je jedno, zda máte proti sobě Rakousko, nebo Kanadu. Vždy je to těžké,“ podotkl gólman, kterého letos ve 4. kole draftovalo New Jersey.