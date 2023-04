Chytil s Palátem jednou asistovali, Kämpf bodoval u sedmigólové odvety

Druhý zápas Rangers na ledě rivalů z New Jersey a opět výhra New Yorku 5:1. V odvetě český brankář domácích Vítek Vaněček kryl pro změnu 25 z 30 střel. První třetina opakovanému výsledku ještě příliš nenasvědčovala, když Devils gólem Erika Hauly za asistence Ondřeje Paláta (15:53, 0+1, +/-: 0) vedli nejtěsnějším rozdílem.

Prostřední dvacetiminutovka ale přinesla obrat. V 26. minutě vyrovnal Vladimir Tarasenko a následně stejně jako v úvodním duelu dvěma góly zavelel k dalšímu triumfu Chris Kreider. V obou případech se prosadil v přesilových hrách. Ve třetí třetině navíc přidali pojistky Patrick Kane (celkově v zápase 1+2) a Kaapo Kakko, jemuž přihrával Filip Chytil (16:00, 0+1, +1, 1 střela). Český forvard tak navázal na bilanci 1+1 z duelu číslo 1.

Potupnou porážku 3:7 z úvodní partie play off proti Tampě odčinili hokejisté Toronta stejným způsobem, když odvetu pro změnu ovládli 7:2. Rázný návrat do hry o postup a prolomení dlouholetých nezdarů z úvodního kola play off v dresu kanadského celku řídili hlavně útočníci Mitchell Marner (2+1) a autor hattricku John Tavares. Dokonce čtyřmi body se blýskl obránce Morgan Rielly.

Do statistik se za Maple Leafs zapsal i český centr čtvrté formace David Kämpf (14:24, 0+1, +1, 3 střely). Specialista na bránění nejlepších hráčů soupeře asistoval u v pořadí páté trefy Toronta v podání Zacha Aston-Reeseho.

Na úvodní zaváhání, ve kterém Seattle překvapil na ledě obhájců Stanley Cupu výsledkem 1:3, dokázali hokejisté Colorada odpovědět výhrou 3:2 a srovnali tak sérii na 1:1 na zápasy. Gólman Philippe Grubauer držel tým Kraken i v odvětě, když zastavil 38 z 41 střel, tři vstřelené branky však Avalanche na výhru stačily.

Ta se ale nerodila lehce. Hosté totiž po zahajovacím dějství vedli o dva góly, když Alexandra Georgijeva překonali Justin Schultz a při hře v oslabení Brandon Tanev. Colorado vrátily do hry slepené akce ze druhé hrací části. V 27. a 28. minutě se v rozmezí 48 vteřin postarali o vyrovnání Artturi Lehkonen a Valerij Ničuškin. Rozdílovou trefu si pak schoval až na 53. minutu obránce Devon Toews.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky play off NHL

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) Góly:

26:42 Lehkonen (Makar, Byram)

27:30 Ničuškin (Rodrigues, Toews)

52:59 Toews (Lehkonen, Girard) Góly:

02:40 Schultz (Tolvanen, Gourde)

13:27 Tanev (Gourde) Sestavy:

Georgijev (Francouz) – Makar (A), Byram, Toews, Girard, Manson, E. Johnson – Rodrigues, MacKinnon (A), Lehkonen – Rantanen (A), Compher, Ničuškin – Malgin, Eller, Newhook – O'Connor, Helm, Nieto. Sestavy:

Grubauer (M. Jones) – Larsson, Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Soucy – Eberle, Beniers, McCann – Geekie, Wennberg, Schwartz (A) – Bjorkstrand, Gourde (A), Tolvanen – Sprong, Donato, Tanev. Rozhodčí: Nicholson, Sutherland – Tobias, Barton Počet diváků: 18 141 Stav série: 1:1

New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Rangers New York Rangers 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) Góly:

11:44 Haula (M. McLeod, Palát) Góly:

25:43 Tarasenko (Fox, P. Kane)

29:57 Kreider (P. Kane, Zibanejad)

35:59 Kreider (P. Kane)

46:34 P. Kane

53:05 Kakko (Chytil, Mikkola) Sestavy:

Vaněček (Schmid) – B. Smith, Hamilton, Graves, Marino, Bahl, Severson – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Wood, Haula, Tatar – Šarangovič, M. McLeod, Bastian. Sestavy:

Šesťorkin (Halák) – Lindgren, K. Miller, Fox, Trouba (C), Mikkola, B. Schneider – Kreider, Zibanejad (A), P. Kane – Panarin, Trocheck, Tarasenko – Lafreniere, Chytil, Kakko – Vesey, Goodrow (A), Motte. Rozhodčí: McCauley, L’Ecuyer; Brisebois, Gibbons Stav série: 0:2

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) Góly:

25:54 Karlsson (Kessel)

30:25 Eichel (Pietrangelo, Amadio)

45:37 Stephenson (Pietrangelo, Stone)

53:01 Stone (Stephenson, Howden)

57:30 Stone (Karlsson, Kessel) Góly:

09:18 Lowry (Pionk, Schmidt)

36:01 Stenlund (Mäenalanen, DeMelo) Sestavy:

Brossoit (Quick) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Marchessault – R. Smith (A), Karlsson, Kessel – Amadio, Stephenson, Stone (C) – Howden, N. Roy, Kolesar. Sestavy:

Hellebuyck (Rittich) – Morrissey (A), DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Connor, Dubois, Scheifele (A) – Niederreiter, Naměstnikov, Wheeler – Barron, Lowry (A), Appleton – D. Gustafsson, Stenlund, Mäenalanen. Rozhodčí: Kozari, Lee – Cormier, Berg Stav série: 1:1