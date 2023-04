Pastrňák vstřelil rozdílový gól, Faksa asistoval u jediné trefy Stars

Na úvodní výhru 3:1 Boston v domácí odvetě nenavázal, když po celkově slabém výkonu na všech frontách podlehl Floridě 3:6. Tým českého beka Radko Gudase (ve třetím zápase: 18:21, -1) tak cestoval do domácího prostředí dobře naladěn, ve třetím startu série toho ale využít nedokázal. Suverénní lídr letošní základní části zabral a výhrou 4:2 se vrátil do vedení v sérii.

Skóre otevřel už ve 3. minutě muž zápasu Taylor Hall (1+1). Na rozdíl dvou branek ve druhé hrací části zvyšoval Charlie Coyle a ve třetím dějství slavili ještě Nick Foligno a před ním ze samostatného úniku zakončující David Pastrňák (21:17, 1+0, +1, 7 střel), jehož druhou trefu v play off připravil pasem za obranu Dmitrij Orlov. Právě akce českého kanonýra byla nakonec v zápase tou rozdílovou. V závěru totiž Panthers dvakrát udeřili zásluhou Gustava Forslinga a Sama Reinharta.

Společně se zmiňovaným Pastrňákem výhru slavili i Pavel Zacha (18:43, +1, 3 střely), Tomáš Nosek (12:49, +/-: 0, 1 střela) a Jakub Lauko (6:22, +/-: 0). Centra Davida Krejčího, stejně jako v play off zatím absentujícího kapitána Patrice Bergerona, do akce nepustilo zranění. Zdravotní patálie postihly i Panthers, když zápas nedohrál jeden z klíčových beků Aaron Ekblad.

Carolina zavítala na led Islanders po dvou těsných domácích výhrách. Skóre třetího duelu bylo dlouho srovnané. Když v 33. minutě fanoušky New Yorku rozjásal Casey Cizikas, přispěchal s odpovědí v 37. minutě při hře v oslabení Jesper Fast. Zlom nabídla až třetí třetina, ve které New York sérií čtyř gólů odskočil do vedení 5:1.

Vše odstartoval využitou přesilovkou Kyle Palmieri, na kterého navázali Matt Martin, Anders Lee a do prázdné brány mířící Scott Mayfield. Jediný český účastník duelu, hostující forvard Martin Nečas (16:31, -1, 3 střely), se bodově neprosadil.

Do vedení v sérii 2:1 na zápasy se dostala Minnesota poté, co po přesunu na domácí led porazila Dallas jasně 5:1. Pod dva góly Wild se podepsal forvard Mats Zuccarello, centr Ryan Hartman bral body tři (1+2). U jediné trefy Stars v podání Luka Glendeninga si asistenci připsal i Radek Faksa (9:29, -1, 2 střely).

Výsledky play off NHL

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:2 (1:0, 1:2, -:-) Góly:

19:28 Iafallo (M. Roy, Kopitar)

29:40 Kempe (Arvidsson, Doughty) Góly:

27:42 McDavid (Bouchard, Nugent-Hopkins)

29:22 McDavid (Bouchard, Draisaitl) Sestavy:

Korpisalo (Copley) – Anderson, Doughty (A), Gavrikov, M. Roy, Edler, Durzi – Byfield, Kopitar (C), Kempe – Moore, Danault (A), Arvidsson – Grundström, Vilardi, Iafallo – Anderson-Dolan, Kupari, MacEwen. Sestavy:

Skinner (Campbell) – Nurse, Ceci, Ekholm, Bouchard, Kulak, Desharnais, Broberg – E. Kane, McDavid (C), Hyman – Nugent-Hopkins (A), Draisaitl (A), Yamamoto – Foegele, R. McLeod, Ryan – Kostin, Bjugstad. Rozhodčí: Rank, Pollock, Kozari – Alphonso, Mills Stav série: 1:1

New York Islanders New York Islanders : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) Góly:

32:49 Cizikas (Pulock)

56:09 Palmieri (S. Aho I, Pageau)

56:53 Martin (Palmieri, Mayfield)

58:11 Mayfield

58:27 Lee (Cizikas, Pulock) Góly:

36:56 Fast (J. Staal) Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Mayfield, Pelech, Pulock, Romanov, Dobson, S. Aho I – Barzal, Horvat, Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Engvall – Fasching, Pageau, Parise – Clutterbuck (A), Cizikas, Martin. Sestavy:

Raanta (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, Gostisbehere – Jarvis, S. Aho II, Drury – Nečas, Kotkaniemi, Noesen – Fast, J. Staal (C), Martinook (A) – Puljujärvi, Stastny, Stepan. Rozhodčí: Luxmore, O’Rourke – Kovachik, Flemington Počet diváků: 17 255 Stav série: 1:2

Florida Panthers Florida Panthers : Boston Bruins Boston Bruins 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) Góly:

54:41 Forsling (Luostarinen, E. Staal)

55:59 Reinhart (Bennett, Barkov) Góly:

02:26 Hall (Orlov)

26:00 Coyle (Marchand, DeBrusk)

48:32 Pastrňák (Orlov, Bertuzzi)

51:45 N. Foligno (Hall) Sestavy:

Lyon (49. Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Mahura, Gudas – Luostarinen, Barkov (C), Reinhart – Verhaeghe, Bennett, Tkachuk (A) – Duclair, Lundell, Lomberg – White, E. Staal, Cousins. Sestavy:

Ullmark (Swayman) – Grzelcyk, McAvoy (A), Lindholm, Carlo, Forbort, Orlov – Frederic, Coyle, Marchand (A) – Hall, Zacha, Pastrňák (A) – DeBrusk, N. Foligno, Bertuzzi – Hathaway, Nosek, Lauko. Rozhodčí: Rooney, Skilliter – MacPherson, Marquis Počet diváků: 19910 Stav série: 1:2