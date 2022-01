Pittsburgh slavil devátou výhru v řadě, Edmontonu chyběl McDavid

Na první gól v zápase Pittsburghu se St. Louis se čekalo až do 21. minuty, kdy jako první udeřili hosté. Blues postupně odskočili do vedení 0:2 a 1:3. Domácí, kteří za daného stavu nahradili brankáře Caseyho DeSmithe střídajícím Tristanem Jarrym, ovšem dokázal vrátit do kontaktu útočník Bryan Rust. Ve druhé hrací části se celkově dvakrát radoval z gólu a zařidil tak po 40 minutách hry průběžný stav 2:3.

Třetí třetina následně přinesla obrat. Vyrovnání na 3:3 zařídil kapitán Sidney Crosby a poprvé do vedení šel Pittsburgh využitou přesilovkou Evana Rodriguese. To vše se událo v rozmezí pouhých 12 vteřin v 53. minutě. Poslední slovo ještě patřilo v čase 58:21 zvyšujícímu Brocku McGinnovi.

Devátou výhru Penguins v řadě slavil i český útočník Dominik Simon (12:15, +/-: 0, 2 střely), jeho krajan Radim Zohorna se po povolání z farmy a nedávné sezonní premiéře v NHL tentokrát do sestavy nevešel.

Výsledky NHL:

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : St. Louis Blues St. Louis Blues 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) Góly:

33:30 Rust (Rodrigues, Letang)

35:46 Rust (Crosby, Guentzel)

52:23 Crosby (Guentzel, Marino)

52:35 Rodrigues (Letang, Rust)

58:21 B. McGinn (Blueger, Aston-Reese) Góly:

20:20 B. Schenn (Krug)

28:45 Kyrou (Tarasenko, Faulk)

33:49 Parayko (B. Schenn, Perunovich) Sestavy:

DeSmith (34. Jarry) – Letang, Dumoulin, Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Matheson – Guentzel, Crosby, Rust – Rodrigues, D. Heinen, Kasperi Kapanen – B. McGinn, Blueger, Aston-Reese – D. Simon, Boyle, Björkqvist. Sestavy:

Binnington (Husso) – Mikkola, Parayko, Krug, Faulk, M. Scandella, Perunovich – Saad, R. O'Reilly, Perron – Kyrou, R. Thomas, Tarasenko – Bučněvič, I. Barbašev, B. Schenn – L. Brown, Bozak, Sundqvist. Rozhodčí: Walsh, Morton – Daisy, Berg Počet diváků: 17 921