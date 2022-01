Edmonton v krizi. Opět. Dva klenoty v nejlepším věku k úspěchu nestačí

V noci na čtvrtek podlehli Oilers bez McDavida, který se nakazil koronavirem, Torontu 2:4. Relativně vyrovnaný zápas, žádná tragédie, zdálo by se.

Utkání však dokázalo, jak moc je Edmonton na svém kapitánovi, dost možná nejlepším hráči současné NHL, závislý. Jako kdyby už trenér ani hokejisté nedoufali, že můžou v momentálním rozpoložení vůbec Maple Leafs porazit.

„Viděl jsem tam hodně snahy. Kluci bojují, zkouší něco vytvořit, což je pozitivní,“ snažil se na věc hledět optimisticky kouč Dave Tippett.

Pohled na útočné řady celku z metropole Alberty je ovšem tristní. Zvlášť když je nyní mimo hru také Ryan Nugent-Hopkins, další z hrstky produktivních forvardů týmu.

„Jasně, ještě nám zbývá spousta zápasů, ale je to frustrující. Jednou prostě musíte najít cestu, jak to zlomit. Nikoho však neodepisujeme. Ani našeho kouče, gólmany nebo sami sebe,“ líčil Draisaitl, jenž proti Torontu odehrál téměř pětadvacet minut.

Duo, které vládne všem

Kvalita soupisky Edmontonu je jednoznačně založená na McDavidovi s Draisaitlem. Dvojice, která spolu v týmu působí už od podzimu 2015, určuje ráz, jakým tým hraje. Jenže sama na všechno nestačí.

V probíhající sezoně zatím nasbíraly dvě hvězdy Oilers v součtu 106 kanadských bodů. Zbytek týmu? 203. A i slušná část z toho je založená na práci výjimečných parťáků...

...kteří však nemohou hrát spolu.

Jistě, přesilové hry Edmontonu jsou díky McDavidovi s Draisaitlem smrtící, je v nich nejlepší v lize a průměrně promění zhruba každou třetí. Co se však hry v pěti na obou stranách týče, je realita výrazně rozdílná.

Pokud se hraje pět na pět a ani jeden ze zmíněných borců není na ledě, mají Oilers v probíhajícím ročníku velice nelichotivé skóre 19:38. Vezmeme-li v potaz veškeré herní situace bez Draisaitla a McDavida, dal Edmonton jen 28 gólů, zato jich 58 dostal. A to je alarmující.

Oba společně dominují útočníkům napříč ligou v průměrném odehraném čase. Jakmile zrovna nehrají, má kanadské mužstvo problém. Při současné absenci McDavida s Nugentem-Hopkinsem ještě několikanásobný.

„Proti Torontu jsme podali slušný týmový výkon, jenže v naší branži rozhodují výsledky. Musíte si najít cestu, jak jich dosáhnout,“ přemítá Tippett, jehož pozice je momentálně už značně nejistá.

Hráči jako Foegele, Yamamoto nebo Kassian umí po boku elitních parťáků zahrát. Pokud však mají tvořit sami, mají velké potíže. Edmonton navíc postrádá elitního gólmana, Mikko Koskinen ani Mike Smith nepřesvědčují. Nejlepší čísla má zatím překvapivě mladý Stuart Skinner.

Čas stále zbývá, jenže...

Při pohledu do statistik je jasné, jak výrazně se Edmonton s příchodem McDavida a Draisaitla zvedl. Tyhle draftové výběry byly trefami na rozdíl například od roku 2012, kdy Oilers vzali z prvního místa dnes už za mořem téměř zapomenutého Naila Jakupova.

Hvězdy, které nikdy nevyhrály Stanley Cup Patřit mezi nejlepší zároveň neznamená vítězit. Své o tom ví například Eric Lindros, jemuž se na nejvyšší stupínek nikdy vystoupat nepodařilo. Pohár nad hlavu nezvedli ani Paul Kariya, Pavel Bure či švédští bratři Sedinové. Nedočkali se ani gólmani Ryan Miller, Henrik Lundqvist či Roberto Luongo.

Ve druhé společné sezoně, 2016/2017, se povedlo mladým nadějím dotlačit klub do prvních vyřazovacích bojů po dlouhých deseti sezonách, které končily základní částí.

Tradiční celek však za posledních šest let, během kterých si v play off zahrál třikrát, připsal pouze jedno vítězství v sérii. Více než druhé kolo z toho zatím nebylo.

A v probíhající sezoně Oilers hrozí, že se do play off vůbec nepodívají, přestože drží v Západní konferenci průběžné osmé místo, které by stačilo. Formu mají však mizernou a covidové problémy McDavida naznačily, jak moc je struktura Edmontonu chatrná.

„Že máme klíčové hráče mimo hru, nám vůbec nepomáhá. S tím se ale musí občas vypořádat každý celek. Nějak to musíme vyřešit,“ krčil rameny Draisaitl.

Německému útočníkovi je 26 let, jeho parťák je ještě o dva roky mladší. Dá se říct, že času na pořádný týmový úspěch mají před sebou ještě dost. Otázkou však je, jestli jej dosáhnou v Edmontonu. A především, jestli jej se svými obřími platy dosáhnou společně.

Svými gážemi odečtou z dostupného rozpočtu Oilers ročně 21 milionů dolarů, což činí víc než čtvrtinu současného platového stropu NHL. Navíc až skončí Draisaitlovi za tři roky smlouva s průměrnou mzdou 8,5 milionu dolarů, téměř jistě se dočká výrazného navýšení. Bude to však i dál v Albertě?