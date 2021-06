Tampa srovnala sérii s Islanders, Palát s Ruttou byli mezi střelci

Hlavní postavou druhé semifinálové partie proti Islanders byl Nikita Kučerov, jenž asistoval u tří z celkových čtyř branek celku Tampa Bay a upevnil si suverénní vedení v tabulce produktivity play off NHL. Den před svými 28. narozeninami tak útočník, jenž kvůli operaci kyčle vynechal celou letošní základní část, vévodí soutěži s 22 zápisy (5+17 z 13 startů).

Za druhou hvězdu u výsledku 4:2 zámořští novináři vybrali dalšího ruského hokejistu z kádru obhájců Stanley Cupu, brankář Andrej Vasilevskij kryl 24 z 26 střel New Yorku. Výčet tří nejlepších hráčů pak uzavřel zadák Victor Hedman s bilancí 1+1.

Vidět byli i oba čeští zástupci v dresu Lightning. Poté, co v první třetině otevírací trefu s 10 góly nejlepšího střelce vyřazovacích bojů Braydena Pointa z přesilovky vymazal Brock Nelson, vracel Tampě vedení Ondřej Palát (16:03, 1+0, +2, 5 střel). Rodák z Frýdku-Místku své třetí branky v play off dosáhl v 34. minutě, když jej mezi kruhy chytrou přihrávkou našel skvělý Kučerov. Rozhodčí v danou chvíli přehlídli, že vinou chybného střídání měli domácí na ledě dokonce až sedm hráčů v poli.



Těsně před druhým odchodem do kabin skvělým zákrokem proti střele Anthonyho Beauvilliera domácí podržel Vasilevskij a na startu třetí třetiny náskok pojišťoval na 3:1 Jan Rutta (11:36, 1+0, +1, 3 střely). Své premiérové trefy kariéry v play off NHL dosáhl bombou od modré čáry, která zapadla přesně do horního rohu brány Semjona Varlamova.



V 50. minutě ještě využil přesilovku Hedman a poslední slovo utkání si vzal v čase 56:44 korigující Mathew Barzal. Série se tak stěhuje do New Yorku za smírného stavu 1:1.



Výsledek semifinále play off NHL: