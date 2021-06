Montreal těsně uspěl na ledě Vegas a srovnal stav semifinálové série

Montreal před druhým duelem proti Vegas přivítal zpátky v sestavě klíčového beka Jeff Petryho, který vynechal předchozí dva starty kvůli zraněné ruce. A byl to právě Petry, kdo se ve 4. minutě dostal do první gólové šance duelu. Brankář Marc-Andre Fleury se v dané chvíli vyznamenal, v 7. minutě již byl ovšem na dorážku Joela Armii krátký.

Podruhé Canadiens slavili v 17. minutě, když do sítě překvapivě prošla nevydařená střela z mezikruží od Tylera Toffoliho. Puk si našel skulinku mezi betony Fleuryho. Domácí byli blízko první trefy v úvodu druhé dvacetiminutovky, kdy bývalý dlouholetý hráč Montrealu Max Pacioretty napálil tyč za zády již překonaného Careyho Price.

Následně pak udeřilo opět na druhé straně. Do samostatného úniku se v 38. minutě dostal Paul Byron a kanadský celek vedl již o tři branky. Nulu na kontě Price však vymazal ještě před druhým odchodem do kabin od modré čáry nahazující Alex Pietrangelo. Stejný hráč slavil i podruhé v 55. minutě, když uspěl zakončením z pravého kruhu přes bránícího hráče. Na vyrovnání už ale Golden Knights nedosáhli, série se tak stěhuje do Montrealu za smírného stavu 1:1.

Výsledek semifinále play off NHL: