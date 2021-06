Vegas šesti góly rozstřílelo Colorado, v další fázi vyzve Montreal

Hokejisté Vegas si dále udržují famózní bilanci od svého vstupu do NHL. Ve čtyřech dosavadních ročnících vždy postoupili do play off a celkově třikrát dosáhli semifinále (2017/18 - prohra ve finále Stanley Cupu 1:4 s Washingtonem, 2018/19 - prohra 3:4 v 1. kole se San Jose, 2019/20 - prohra v semifinále 1:4 s Dallasem, 2020/21 - účast v semifinále proti Montrealu).

Vstup do druhého kola proti ambicióznímu Coloradu přitom Golden Knights vůbec nevyšel. V konfrontaci dvou bodově nejúspěšnějších celků letošní zkrácené základní části Avalanche po výsledcích 7:1 a 3:2PP odskočili do vedení 2:0 na zápasy. Málo pravděpodobné se ale stalo realitou, když tým z města hazardu vyhrál následující čtyři partie v řadě (3:2, 5:1, 3:2PP a 6:3) a otočil tak vývoj ve svůj prospěch.

Rozhodující šestá partie nabídla drama už od zahajovacího buly. Jako první totiž po pouhých 23 vteřinách hry skórovali hostující Avs zásluhou beka Devona Toewse. Vegas ale uklidnil v čase 1:15 srovnávající Nick Holden a před druhým odchodem do kabin výsledek dokonce otočil William Karlsson.

Ve druhé hrací části Colorado dotahovalo skóre, domácí ovšem vždy přispěchali s odpovědí. Využitou přesilovku produktivního Mikko Rantanena vymazal Keegan Kolesar a na trefu na 3:3 od Andre Burakovskyho reagoval pro změnu obránce Alex Pietrangelo.



Ve třetí třetině pak náskok Golden Knights ještě navýšili William Carrier a do prázdné klece mířící Max Pacioretty. Gólman domácích Marc-Andre Fleury se na výsledku podílel 30 zákroky a připsal si už 89. vychytanou výhru kariéry v play off. Přeskočil tak Billyho Smitha a Eda Belfoura na čtvrté pozici historické tabulky.

Po Connoru McDavidovi (s Edmontonem vypadl už v 1. kole proti Winnipegu) a Austonu Matthewsovi (s Torontem vypadl už v 1. kole proti Montrealu) tak opouští play off i třetí letošní finalista prestižní Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL, útočník Colorada Nathan MacKinnon. V semifinále play off Vegas, kterým kvůli zranění stále chybí český útočník Tomáš Nosek, narazí na překvapivého vítěze kanadské Severní divize Montreal.

Výsledek 2. kola play off NHL: