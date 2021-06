Z týmu nechtěných favoritem. Vegas vybudovalo značku, už chybí jen pohár

„Ve Vegas se hráčům líbí, každý by chtěl zůstat. Někteří říkají, že hledali domov a našli ho tady,“ říká o slavném městě na západě Spojených států český rodák a legendární hokejový reprezentant Václav Nedomanský.



Když Golden Knights v roce 2017 vtrhli do NHL, zápolili nejen se zavedenými kluby, ale i předsudky a podceňováním.

Stanley Cup 2021 Program a výsledky

Nováček složený z hráčů vybraných při rozšiřovacím draftu a tedy z těch, které se kluby rozhodly nechránit, přece nemůže uspět. Chyba. Hned první rok došli hokejisté Vegas do finále.

A ano, druhý rok vypadli už v prvním kole, ale v sezoně 2019/20 - během „covidového“ play off - došli do semifinále. A letos znovu, přičemž v souboji s Montreal Canadiens platí za ohromného favorita, takže se od nich očekává postup i do finále.

Z týmu nechtěných se rázem stal tým ceněných v žádaném městě.

„Vybudovali jsme organizaci s vítěznou mentalitou,“ těší útočníka Jonathana Marchessaulta. „Už nám chybí jediné: potřebujeme začít vyhrávat poháry. To jediné nás teď dokáže uspokojit.“



Co třeba letos? V noci na pátek Golden Knights vyřadili nejlepší tým základní části. V sérii s Colorado Avalanche prohrávali 0:2 na zápasy, pak se probrali a čtyřmi vítězstvími v řadě papírového favorita přejeli.

„Porazili jsme tým, kterému lidi už před play off předávali Stanley Cup. Nemáme takové hvězdy jako Colorado a vsadím se, že nikdo po dvou jejich výhrách nevěřil, že bychom sérii otočili. Spíš se mluvilo o trapasu a že nedokážeme urvat jedinou výhru. Jenže naše parta má v sobě hodně hrdosti. Vytěsnili jsme pochyby a dřeli,“ chválil svěřence trenér Peter DeBoer.



Opravdu, kabině Colorada okolo fantastických útočníků MacKinnona či Rantanena, velenaděje v obraně Makara a s německou jistotou Grubauerem v bráně byste podobný zkrat nevěřili. Vždyť v prvním zápase série zvítězili vysoko 7:1.

A zatímco hráči Avalanche mají v první desítce bodování play off hned tři hráče - po deseti zápasech MacKinnona (15 bodů), Rantanena (13), Landeskoga (13) -, Golden Knights nikoho. Až na čtrnáctém místě je William Karlsson s 11 body ve 13 duelech.

„Mohl bych před vámi sedět patnáct minut a vyjmenovávat vše, co se pokazilo,“ odmítal se pouštět do analýzy coloradský kapitán Gabriel Landeskog.



MacKinnon použil ostřejší slova: „Jsem v Coloradu devět let a vyhrál jsem ho... Štve mě to a zároveň motivuje. Už loni jsme měli tým na pohár, teď jsem cítil, že nikdo nehraje lépe. Z nějakého důvodu to nevyšlo.“

Kanadský web Sportsnet sepsal alespoň pár důvodů krachu: spoustu zručných hráčů, ale hrají nesoudržně, riskantně, moc otevřeně. Nemůžete být spokojení se čtyřmi inkasovanými góly, ač víte, že jich pět můžete dát.

Kromě prvního jasného zápasu inkasovalo Colorado v pěti zbylých duelech 19 gólů, samo jich dalo jen 11.

A tak končí, dál jde Vegas i se zraněným Tomášem Noskem.

„V NHL je ohromně těžké vyhrávat. Pocházím z Ontaria, odmalička sleduju Toronto Maple Leafs, dokonce mě i draftovali. Vždycky jsem jim fandil a podívejte - posledních sedmnáct let nepřešli přes první kolo. A to je to výborná organizace, dobře vedená,“ tvrdí kouč DeBoer.

„Takže co jsme dokázali, je neuvěřitelné,“ dodává.

Semifinálové série play off NHL začínají koncem víkendu. V neděli od 21 hodin začne zápas mezi Tampa Bay Lightning a New York Islanders, série Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens v úterý ve 3 ráno.