Kubalík gólem vrátil Chicago do hry, Kořenář nastoupil za San Jose

Chicago ve středu ukončilo dominanci Nashvillu z předchozích šesti vzájemných duelů a po velkém obratu slavilo svůj první letošní triumf nad daným soupeřem.

Hosté, kterým v tabulce Centrální divize patří poslední postupová čtvrtá pozice, po dvou třetinách nad průběžně šestým Chicagem drželi nadějný stav 1:3. Ve druhém dějství je poslali do trháku Colton Sissons a Mikael Granlund, na které navíc na startu třetí třetiny navázal Luke Kunin.

Třígólová ztráta však Blackhawks nepoložila a naopak se v závěru řádné hrací doby začaly dít věci na opačné straně kluziště. V 51. a 52. minutě vykřesali naději snížením Wyatt Kalynuk a Vinnie Hinostroza. Klíčové srovnání na 4:4 si pak schoval na 53. minutu český reprezentant Dominik Kubalík (17:00, 1+0, +1, 5 střel), kterého od zadního mantinelu našel v palební pozici mezi kruhy Pius Suter.

Na Kubalíkův 15. gól, více jich z Čechů v letošní sezoně NHL nasázel jen 17gólový David Pastrňák z Bostonu, pak v prodloužení navázal Brandon Hagel a domácí mohli slavit. Z obratu se společně se zmiňovaným Kubalíkem radoval i David Kämpf (16:59, -2, 1 střela).

Po týmech ze dna tabulky Východní divize, Buffalu a New Jersey, které už přišly i o matematickou šanci postupu do play off se naopak jako první ze všech celků letošní sezony NHL dočkal jistoty účasti v bojích o Stanley Cup průběžný lídr Západní divize i celé soutěže Vegas.

Rozhodla o tom středeční výhra Golden Knights 5:2 nad San Jose, v jehož bráně nastoupil český nováček Josef Kořenář. Ve svém teprve druhém startu od úvodní minuty a celkově čtvrtém (dvakrát nahrazoval kolegu v průběhu duelu) kryl 35 z 39 střel. Na svou premiérovou výhru tak musí dál čekat, přestože k ní v první polovině duelu byl blíže než domácí Marc-Andre Fleury.

Díky trefě Tomáše Hertla (19:58, 1+0, -1, 2 střely) z 32. minuty totiž Sharks drželi nadějný stav 1:2. Český centr si na levém kruhu našel odražený puk a bombou nedal Fleurymu šanci. Ještě ve druhém dějství ale za favorita z přesilovky vyrovnal kapitán Mark Stone a gólem do šatny výsledek otočil Alex Tuch.

Ve třetí třetině si pak vylepšil osobní statistiky dalšími dvěma zápisy celkově čtyřbodový Jonathan Marchessault (2+2). Český útočník vítězů Tomáš Nosek (14:00, +/-: 0, 3 střely) tentokrát nebodoval, stejně jako obránce Sharks Radim Šimek (12:04, -1).

Výsledky:

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) Góly:

07:38 Dvorak (Pederson, Kessel) Góly:

22:58 Fiala (Sturm, Cole)

44:32 M. Foligno (J. Eriksson Ek, Greenway)

58:20 Kaprizov (Zuccarello)

59:48 Sturm Sestavy:

Kuemper (Raanta) – Goligoski, Chychrun, Ljubuškin, Ekman-Larsson (C), Demers, Hjalmarsson (A) – Fischer, Schmaltz, Keller – Kessel, Jo. Larsson, Hunt – Hayden, Dvorak, Crouse – Pederson, Brassard (A), Bunting. Sestavy:

Talbot (Kähkönen) – Spurgeon (C), Suter (A), Dumba, Brodin, Cole, Soucy – Zuccarello, V. Rask, Kaprizov – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Greenway – Ma. Johansson, Hartman, Fiala – Bonino, Sturm, Parise (A). Rozhodčí: Syvret, Walsh – Rody, Smith Počet diváků: 3 736

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : San Jose Sharks San Jose Sharks 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Góly:

06:51 Marchessault (W. Karlsson, Martinez)

32:52 Mark Stone (Pacioretty, Theodore)

39:10 Tuch (Theodore, Marchessault)

53:18 Marchessault (Janmark)

59:05 Janmark (Marchessault) Góly:

02:38 Meier (Kellman)

31:07 Hertl (Marleau, E. Karlsson) Sestavy:

M.-A. Fleury (Lehner) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud, Coghlan – Pacioretty (A), Mark Stone (C), Stephenson – Marchessault, W. Karlsson, Tuch – W. Carrier, Sikura, Reaves – Janmark, Nosek. Sestavy:

Kořenář (M. Jones) – Ferraro, Burns, Knyžov, E. Karlsson, R. Šimek, Vlasic – E. Kane, Couture (C), Gregor – Balcers, Hertl (A), Marleau (A) – Meier, Gambrell, Labanc – Leonard, Kellman, Donato. Rozhodčí: Morton, Anderson – Flemington, Gawryletz Počet diváků: 3 950

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Nashville Predators Nashville Predators 5:4P (1:1, 0:2, 3:1 - 1:0) Góly:

04:14 Suter (Hagel)

50:04 Kalynuk (P. Kane, Hagel)

51:13 Hinostroza (Dach, Zadorov)

52:55 D. Kubalík (Suter)

63:00 Hagel Góly:

14:16 Tolvanen (Arvidsson, Johansen)

33:39 Sissons

39:59 Mikael Granlund (Ekholm)

40:58 Kunin (Mikael Granlund, Josi) Sestavy:

M. Subban (Lankinen) – de Haan, C. Murphy, Keith (A), Kalynuk, Stillman, Boqvist, Zadorov – Hinostroza, Suter, P. Kane (A) – DeBrincat (A), Dach, Hagel – D. Kubalík, Kurashev, D. Strome – Connolly, Kämpf, Carpenter. Sestavy:

Saros (Rinne) – Josi (C), Benning, Ekholm (A), Ellis (A), Harpur, Gudbranson – Tolvanen, Johansen, Arvidsson – Järnkrok, Mikael Granlund, Kunin – Cousins, Haula, Duchene – Trenin, Sissons, Jeannot. Rozhodčí: Lee, St. Laurent – Kelly, Berg