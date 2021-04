Pokorný kluk a gymnasta Kořenář. Dozraj pro NHL, nabádá zámořský expert

Kořenář je přírodní úkaz. Stejně jako jeho kariéra. Když byl ještě dorostenec, udivoval neuvěřitelně rychlým vzestupem. „V šestnácti přišel z Humpolce skoro z okresního přeboru a za půl roku byl v reprezentaci. Vždycky se totiž dobře choval a dobře přistupoval k věcem,“ poví o jeho rychlém rozletu kondiční trenér Jan Dršata.



A když mu začala být malá i Jihlava, vydal se za moře, kde si postupně buduje pozici. Poslední tři roky působil v roli čekatele na farmě San Jose. Vedle něj číhal na životní příležitost další mladý vlčák Alexej Melničuk. Sharks se letos zoufale nedaří a hledají cesty, jak si polepšit.



Josef Kořenář

Když měla týmová jednička Sharks Martin Jones slabší chvíle a náhradníka Dubnyka klub vytrejdoval do Colorada, duben se stal Kořenářovým měsícem. „Je to splněný sen,“ hlásil po debutu, který si odbyl 10. dubna během třetí třetiny zápasu s Los Angeles Kings.



„Napadlo mě už dřív, že když se prvnímu mužstvu nedaří a je tu zkrácená sezona, tak by si Pepu mohli vytáhnout nahoru,“ dodává Dršata. Navzdory tomu nečekal, že se Kořenářovi otevře cesta tak brzy i díky kvalitnímu obsazení původního brankářského dua. Od premiéry nastoupil ještě třikrát, dvakrát dokonce v pozici zahajovacího gólmana.

Čelil střelcům Anaheimu, zaskakoval v brankovišti během bitvy s Minnesotou a naposledy mu kouč Bob Boughner připravil opravdový test v jeho prvním venkovním utkání na ledě výborně hrajícího Vegas.

Přestože čtyřikrát inkasoval a navzdory tomu, že s nejlepší soutěží na světě má pramalé zkušenosti, v zámoří sklízí chválu. „Pro Josefa je to dobrá startovní čára. Věděli jsme, že to pro něj může být hodně těžký zápas a on se s tím popral,“ hodnotil Kořenářův výkon Boughner.



„Jo, udělal pár fakt neskutečných zákroků a držel nás pořád ve hře. To přece chcete od gólmana každý večer,“ připojil se útočník Ryan Donato.



„Kořenář je ten největší důvod, proč Sharks byli dlouho v kontaktu se soupeřem. Dal mužstvu šanci porazit Golden Knights poprvé v sezoně a končil s 35 zásahy,“ píše list The Mercury News. Ten ho ostatně označil za velký příslib. Byť je ještě nezkušený a potřebuje dozrát.

Na jeho nevyzrálost koneckonců poukazuje i televizní expert a bývalý brankář Philadelphia Flyers Brian Boucher. Podle něj by měl ještě minimálně rok sbírat zkušenosti a zlepšovat se na farmě, aby se vrátil absolutně připravený na nejlepší hokej. „Neuškodilo by mu zůstat tam ještě o trochu déle. Je hodně talentovaný, ale zároveň lehce nevyzpytatelný,“ říká.

„Nechápejte mě špatně, ale na úrovni NHL by ještě potřeboval trochu zklidnit svou hru. Mám rád jeho energii, ale přijde mi, že ještě není zkrocená. Potřebuje ještě dospět a jediný způsob, jak toho docílit, je hrát na farmě. Hrát, hrát a zase hrát. Je fajn, že si nahoře vydělá nějaké peníze, ale neprospěje mu, když si v NHL zachytá jen nějakých pět šest zápasů,“ přidává hlubší zamyšlení Boucher.

Není však pochyb o tom, že ušel velký kus cesty a výrazně se posunul. Ukazuje se, jak se mu vyplatil letní i zimní dril v Jihlavě, jeho druhém domově. Dřel, v tréninkové skupině držel krok se starším a zkušenějším Rittichem, zkoušel si neotřelé dovednostní hry i tréninkové metody.



„Je dobře připravený po silové stránce, navíc obratný gymnasta. U něj je to jen o sebevědomí a nějaké šanci se ukázat v akci,“ říká Dršata o Kořenářovi. „Za poslední roky v Americe se hodně posunul, vyzrál a pomohlo mu i angažmá v Třinci,“ vidí.

Kořenář je ve třiadvaceti stále mladý, gólmani navíc dostávají v NHL stabilní příležitost oproti hráčům později. „Obecně je to v NHL pro mladé hráče složitější. Musíte něco dokázat na farmě, abyste se posunul o level výš. Jenže ne každý je McDavid, aby hned vyhrál bodování. Pepa má svůj potenciál, všechno si vždycky vydřel,“ věří Dršata svému svěřenci.

Pelhřimovskému rodákovi končí po sezoně smlouva a na nové se s vedením Sharks zatím nedohodl. A přestože za trápícím se zbytkem mužstva ještě neslavil výhru, svými výkony dělá vše pro to, aby v létě připojil podpis pod nový kontrakt.

„Budu se co nejvíc snažit v tréninku i zápasech a pak už je to na klubu, jestli si mě nechají,“ hledí do budoucna Kořenář.