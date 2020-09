Potřebuji především trénovat s kvalitním týmem, říká brankář Kořenář

Po první třetině kvůli lehčím zdravotním problémům odstoupil, ale když se zranil Jakub Štěpánek, znovu se do branky vrátil a navrch chytil trestné střílení Viktora Hübla.

O jaké zranění jde, neprozradil. Věří však, že bude brzo v pořádku.

„Pro mě je extraliga hlavně výborná zkušenost, obrovský přínos, protože zdejší hráči mají odehráno spoustu zápasů nejen v Česku, ale i v KHL a zámoří,“ říká Josef Kořenář, který začínal v Dukle Jihlava.

V roce 2017 podepsal kontrakt s týmem NHL San Jose Sharks, přičemž dosud působil ve farmářském celku San Jose Barracuda v American Hockey League. S Třincem se dohodl na dočasné smlouvě na dobu, než se rozjedou zámořské soutěže.

Co si od působení v Třinci slibujete?

Oceláři patří k top týmům extraligy a každý rok mají nejvyšší cíle. Doufám, že tomu tak bude i v této sezoně.

A vy osobně?

Chci mužstvu co nejvíce pomoci. Ale nevím, jak dlouho tady budu.

Berete zdejší působení jako dočasný záskok?

To nikdo neví, jak dlouho v týmu zůstanu. Neví se, zda se soutěže v Americe rozjedou, nebo ne. Beru to tak, že tady budu zhruba do začátku listopadu, a co bude dál, fakt nevím.

Je šance, že budete chytat pravidelně?

Doufám, že dostanu i nějaké další zápasy, ale je to na trenérech, ti to určují, takže budu dělat vše, abych si zachytal.

Bavil jste se o tom před sezonou s trenéry? Dostal jste příslib, že se do branky dostanete?

Popravdě moc jsme se o tom nebavili. Moje hlavní priorita byla trénovat, což je nejdůležitější. I kdybych neměl hrát, tak především potřebuji přípravu s kvalitním mužstvem.

Jaká je konkurence v třinecké brance?

Jo, je velká. Ale pro mě je motivace prosadit se a naučit se něco od Kuby (Štěpánka). Přece jen už toho odchytal dost. A je to super kluk. I Lukáš (Daneček) je v pohodě, takže máme dobrou partu.

Do ní patří i Nick Malík, ne?

Tak toho jsem tady ještě nepotkal. (směje se)

Na nový mančaft a nové prostředí jste se už adaptoval?

Jsem tady nějaký týden, takže na vše jsem si už zvykl. Všichni jsme se tak nějak seznámili, takže jsem tady jako doma.

Hned jste přispěl k vítězství v letním Generali Česká Cupu. Potěšilo vás to?

Určitě. Také záleží na tom, do jakého mužstva jdete... Dělali jsme si s Filipem (Zadinou) srandu, že musíte vědět, do jakého celku jít, abyste něco vyhráli. (usmívá se) Určitě to je příjemné, ale zase takovou zásluhu na tom nemám jako ostatní kluci, kteří toho odehráli více.

Jaké má Třinec mužstvo z vašeho pohledu zezadu?

Když jsem chytal v přípravě, tak mi první třetina vždy přišla taková – že jsem si hodně zachytal. Pak už to bylo lepší. Ale je znát, že ten tým je hodně kvalitní oproti tomu, co znám z Ameriky, kde jsou kluci takoví zbláznění, mladí. Tady jsou zkušenější, takže se nemusím tolik bát, že někdo nechá puk před bránou a podobné věci. Člověk ale musí do každého utkání jít na sto procent a nic nevypustit.

Zmínil jste, že jste si pořádně zachytal v první třetině. To si vás spoluhráči chtěli proklepnout?

Vypadalo to tak (směje se). Vždycky jsem toho v těch prvních třetinách měl nejvíce.

Sledují vás šéfové v zámoří?

Vědí, kde jsem, protože moje angažmá v Třinci museli schválit, museli podepsat papíry, ale jinak, že by nás nějak kontrolovali... To ne. Ale posíláme do klubu nějaká videa z našich zápasů, aby viděli, že hrajeme, a pak si voláme.

Jak takové video vypadá?

Náš videokouč udělá sestřih a já ho přepošlu do Ameriky mým brankářským trenérům.

Takže tam máte ty nejlepší zákroky?

(Směje se) To je jasné... Ale i ty horší tam musejí být, je tam všechno, abych věděl, na čem mám pracovat.