Pastrňák s Krejčím řádili proti Rangers, mezi střelci byl i Chytil

Favorizovaný Boston, který do domácího zápasu proti Rangers vstupoval z pozice lídra Východní konference i celé NHL, se v úvodu dlouho nemohl prosadit. Góly naopak slavili hosté, které už v 15. minutě poslal do trháku Pavel Bučněvič.

Ve druhém dějství navíc po neproměněném přečíslení 2 na 1 od Panarina se Stromem ze druhé vlny proti Jaroslavu Halákovi úspěšně zakončoval Filip Chytil (15:45, 1+0, +1, 4 střely) a New York vedl o dvě branky. Český mladík si tak připsal po povolání z farmy už osmou trefu z dosavadních patnácti startů.

Veterána v bráně Blueshirts Henrika Lundqvista však těsně před druhým odchodem do kabin připravil o nulu úspěšnou tečí Sean Kuraly a dodal tak Bruins před závěrečnou dvacetiminutovkou nový impuls. Vytoužené vyrovnání pak v 45. minutě zařídil nejlepší ligový střelec David Pastrňák (21:42, 1+1, +2, 5 střel).

Přestože havířovský rodák v danou chvíli kromě již delší dobu absentujícího Patrice Bergerona na ledě navíc postrádal i produktivního Brada Marchanda, který kvůli zranění na chvíli odešel do kabin, ukázal naplno své kvality. Nejprve se marně natahoval při úniku po rychlé přihrávce, akce Bostonu ale pokračovala. Do zakončení se dostal David Krejčí (19:28, 1+1, +2, 2 střely) a vyražený puk z levého kruhu český šikula napálil bez přípravy do sítě - 2:2.

Pastrňák si tak 24. brankou sezony upevnil prvenství mezi kanonýry NHL před druhým Connorem McDavidem z Edmontonu a spoluhráčem Marchandem (oba mají 18 branek). Boston v závěru řádné hrací doby přežil čtyřminutové oslabení a utkání tak dospělo do prodloužení, ve kterém zazářila česká dvojka v elitním útoku Bruins.

Pastrňák v útočném pásmu ukličkoval dva bránící hráče a pak od zadního mantinelu našel ve střelecké pozici Krejčího, před kterým byla odkrytá část brány přemísťujícího se Lundqvista. Zkušený centr nezaváhal a svým pátým gólem sezony utkání rozhodl. Asistence putovala i na konto slovenského brankáře Haláka.

Výsledky NHL:

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Dallas Stars Dallas Stars : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Bishop (Chudobin) – Lindell, J. Klingberg, Oleksiak, Heiskanen, Sekera, R. Polák – Ja. Benn, Hintz, Seguin – Radulov, Dickinson, Perry – Janmark, Pavelski, Gurjanov – Cogliano, Faksa, Comeau. Sestavy:



Boston Bruins Boston Bruins : New York Rangers New York Rangers 3:2P (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0) Góly:

38:28 Kuraly (DeBrusk, Carlo)

44:27 Pastrňák (Krejčí, DeBrusk)

61:40 Krejčí (Pastrňák, Halák) Góly:

14:14 Bučněvič (DeAngelo, Trouba)

26:21 Chytil (R. Strome, Panarin) Sestavy:

Halák (T. Rask) – Chára, McAvoy, Krug, Carlo, Grzelcyk, Clifton – Marchand, Krejčí, Pastrňák – DeBrusk, Studnicka, Coyle – Bjork, Kuraly, Heinen – Nordström, P. Lindholm, Wagner. Sestavy:

H. Lundqvist (Georgijev) – Skjei, Trouba, R. Lindgren, Fox, Hájek, DeAngelo – Kreider, Zibanejad, Bučněvič – Panarin, Chytil, R. Strome – Lemieux, B. Howden, Kakko – Br. Smith, Nieves, Fast. Rozhodčí: McCauley, Rooney – MacPherson, Daisy Počet diváků: 17 850

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Washington Capitals Washington Capitals : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)

San Jose Sharks San Jose Sharks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

M. Jones (Dell) – E. Karlsson (A), Vlasic, Burns, R. Šimek, Ferraro, Dillon – E. Kane, Couture (C), Goodrow – Labanc, Hertl, Meier – M. Karlsson, J. Thornton (A), Sörensen – Gregor, Marleau, Suomela. Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Doughty (A), B. Hutton, Roy, Walker, J. Ryan, MacDermid – D. Brown, Kopitar (C), Iafallo – Toffoli, Amadio, J. Carter (A) – Wagner, Lizotte, A. Kempe – Luff, Lewis, Clifford. Rozhodčí: Lambert, Luxmore – Murchison, Gawryletz

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Ullmark (C. Hutton) – Bogosian, McCabe (A), Ristolainen, Montour, Jokiharju, Scandella – S. Reinhart, Eichel (C), Olofsson – Ma. Johansson (A), Mittelstadt, Vesey – Sheary, Jo. Larsson, Skinner – Dea, Asplund, Girgensons. Sestavy:

Andersen (Kaskisuo) – Ceci, Rielly (A), Holl, Muzzin, Barrie, Dermott – W. Nylander, Matthews (A), A. Johnsson – Hyman, Tavares (C), I. Michejev – Kapanen, Spezza, Petan – Timashov, F. Gauthier, Engvall. Rozhodčí: Pollock, South – Baker, Kovachik

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Ja. Larsson, H. Lindholm, Gudbranson, Fowler, Holzer, Guhle – Terry, Getzlaf (C), Rakell (A) – Silfverberg (A), Henrique, Jones – O. Kaše, Steel, N. Ritchie – Rowney, D. Grant, Deslauriers. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Poolman, Morrissey (A), Pionk, D. Kulikov, Sbisa, Bitetto – Laine, Scheifele (A), Connor – Roslovic, Wheeler (C), Ehlers – Perreault, Lowry, Copp – L. Shaw, Gustafsson, Luoto. Rozhodčí: Hanson, Chmielewski – Gibbons, Barton

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Korpisalo (Kivlenieks) – Werenski, S. Jones, R. Murray, D. Savard, Gavrikov, Kukan – Texier, Dubois, Atkinson (A) – Milano, N. Foligno (C), Bemström – Nyquist, Jenner (A), Bjorkstrand – Robinson, Wennberg, J. Anderson. Sestavy:

Jarry (M. Murray) – Dumoulin (A), Letang, J. Johnson, Marino, M. Pettersson, Trotman – Guentzel, Malkin (A), Rust – Kahun, McCann, Hörnqvist (A) – Galchenyuk, Lafferty, Simon – Aston-Reese, Blueger, B. Tanev.

Minnesota Wild Minnesota Wild : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Kähkönen (Stalock) – Suter (A), Spurgeon, Brodin, Dumba, Soucy, Hunt – Zucker, E. Staal, Zuccarello – Parise (A), M. Koivu (C), Fiala – Greenway, J. Eriksson Ek, Kunin – Donato, V. Rask, Hartman. Sestavy:

A. Nilsson (M. Högberg) – Chabot, Hainsey (A), Borowiecki (A), N. Zajcev, Brännström, DeMelo – N. Paul, Pageau (A), White – B. Tkachuk, L. Brown, Duclair – Ennis, Anisimov, Co. Brown – Chlapík, Tierney, Beaudin. Rozhodčí: Lee, Joannette – Galloway, Mach

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Hart (Elliott) – Niskanen, Provorov, Braun, Sanheim, P. Myers, Hägg – Konecny, Frost, Giroux – Voráček, Couturier, Lindblom – Farabee, K. Hayes, Laughton – Pitlick, M. Raffl, J. van Riemsdyk. Sestavy:

J. Bernier (Howard) – Hronek, Nemeth, McIlrath, Cholowski, Bowey, Ericsson – Fabbri, D. Larkin, Bertuzzi – Zadina, Filppula, Helm – Athanasiou, Nielsen, Glendening – Perlini, Ehn, Hirose.