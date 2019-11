Rangers vyškolili New Jersey, dvakrát skórovali v oslabení

Dvě trefy z oslabení, jedna využitá přesilovka a na závěr gól do prázdné klece. Tak by šla shrnout sobotní otevírací partie celkově třináctizápasového programu NHL mezi tradičními rivaly Metropolitní divize, celky New Jersey a Rangers.

Za kratší konec tahali domácí Devils, kteří nedokázali najít recept na brankáře Alexandara Georgijeva a padli 0:4. Ruský brankář s bulharskými kořeny, který v New Yorku kryje záda legendě Henriku Lundqvistovi, na svou první nulu sezony a třetí kariéry v NHL potřeboval 33 zákroků.

Domácího Mackenzie Blackwooda naopak poprvé překonal ve 13. minutě z přesilovky bek Adam Fox. I přes řadu přesilovek se New Jersey nepodařilo vyrovnat a na startu třetího dějství je navíc při čtyřminutové početní výhodě po faulu vysokou holí Libora Hájka (14:01, +/-: 0) potrestal pojistkou Mika Zibanejad. V početní nevýhodě navíc krátce na to skóroval i Jesper Fast. Poslední slovo do prázdné klece si pak vzal bek Brady Skjei. Výhru slavil i Filip Chytil (15:26, +/-: 0), za Devils bojoval Pavel Zacha (15:59, +/-: 0, 2 střely).

Výsledky NHL:

New Jersey - Rangers 0:4, Montreal - Philadelphia se stále hraje.