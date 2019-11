New Jersey prohloubilo krizi Montrealu, Zacha jednou asistoval

Stejně jako v předešlých zápasech měli hokejisté Montrealu střeleckou převahu, přesto odcházeli poraženi. New Jersey na svém ledě přestříleli 48:35, výsledek byl ale 4:6 pro hostující Devils. Kanadský celek tak prohrál už pošesté v řadě. Černou sérii navíc umocňují debakl 1:8 s Bostonem a ztráta čtyřgólového vedení proti Rangers.

Vzteklá reakce jedničky Canadiens Careyho Price, jenž o branku rozstřískal svou hokejku jasně vykresluje nastavení v kabině slavného celku. Stalo se tak v 49. minutě, kdy Damon Severson zvyšoval průběžný stav na 3:5.

Jen o pár vteřin později Artturi Lehkonen vrátil domácí do hry, poslední slovo ale opět patřilo New Jersey. Do prázdné klece v čase 58:44 zamířil Blake Coleman. Ten byl s čtyřbodovou bilancí (2+2) největší oporou ofenzivy hostů, za které zazářili také ruská posila Nikita Gušev (0+3) a veterán Travis Zajac (1+2).

Český útočník Pavel Zacha (14:07, 0+1, -1, 2 střely) se po dvou zápasech v roli nehrajícího náhradníka vrátil do sestavy a asistencí se podílel na v pořadí třetí brance Devils od Milese Wooda. New Jersey si díky výhře (22 bodů) zvýšilo odstup od posledního Detroitu (17 bodů), Montreal (27 bodů) již naopak vypadl z elitní osmičky Východní konference na úkor Toronta (28 bodů).

Výsledek NHL: