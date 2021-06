Dvojčata jsou zpátky a zase spolu. Sedinové budou radit manažerovi Vancouveru

Sedinové jsou ve Vancouveru takřka za bohy. Klub pomohli dovést do finále Stanley Cupu, sbírali individuální ocenění, vyhráli olympiádu i mistrovství světa. Svého času udivovali perfektní souhrou naslepo.

Rodáci z Örnsköldsviku odešli po sezoně 2017/18 do hokejového důchodu na vrcholu. Za hromového potlesku a s poctami. Západní Kanada si jejich čísla 22 a 33 pamatuje.

Teď hlásí návrat do klubu coby zvláštní poradci generálního manažera Jima Benninga. U Canucks budou oficiálně spadat do sektoru hokejových operací.

DVOJÍ RADOST. Daniel (vlevo) a Henrik Sedinové slaví gól Vancouveru.

„Hokejový intelekt i zkušenosti Henrika a Daniela jsou mimořádné. Od doby, co skončili, jsme spolu komunikovali,“ přiznal Benning. „Pořád studují hru, jsou zapálení a snaží se přijít na to, kdo by byl silným přínosem pro naši organizaci. Jsem moc rád, že využijeme jejich znalostí, vášeň pro hokej a umožníme jim začít novou kapitolu.“

Kromě toho, že se stanou Benningovými rádci, budou k ruce asistentům generálního manažera Johnu Weisbrodovi a Chrisi Gearovi. Pod jejich vedení připadne z části také farmářský tým v Abbotsfordu, kde by se měli radit s tamním trenérským štábem.

Benning po nich bude žádat, aby obsáhli celý záběr segmentu hokejových operací. Proto se budou soustředit také na hráčský přínos, vývoj a komunikaci od amatérské úrovně až po NHL. Čekají je proto schůzky se skauty a přizvaní mají být také k plánování voleb v draftu, jednáním s volnými hráči či rozhodování o posilách během uzávěrky přestupů.

Není překvapením, že se Sedinové usadí v kancelářích Canucks. Po konci kariéry společně plánovali budoucnost a přemýšleli o přechodu do obchodního sektoru v hokejových kruzích či mimo ně. „Musíme se hodně naučit, ale jsme připraveni na tuto příležitost,“ řekl Daniel Sedin.



„Jsme vděční za šanci i to, že můžeme přispět k péči o tým,“ řekl bývalý kapitán Vancouveru Henrik Sedin. „Být součástí rodiny Canucks byl ten nejlépe strávený čas v našich životech. Je čest být zpátky. Uděláme vše pro úspěch mužstva.“



Sedinové patřili k nejlepším útočníkům NHL posledních dvou dekád, kariéru ukončili po sedmnácti letech strávených v zámoří.

Henrik Sedin je doposud lídrem historického bodování klubu s 1 070 body, kraloval také ve statistice účasti na ledě s +165 zápisy. Odehrál zároveň nejvíce zápasů (1 330) a zaznamenal také nejvíce asistencí (830).

Jeho bratr Daniel je zase nejlepší střelcem Canucks s 393 zásahy, vstřelil i nejvíce přesilovkových (138) a také nejvíce vítězných gólů (86).