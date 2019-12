New Jersey došla trpělivost. Kudy se vydají bezradní Zacha a spol.?

Nutno dodat, že ne vždy to byla pod Hynesem výsledková bída. Ročník 2017/18 zahájili Devils fantasticky, dlouho se drželi v popředí Východní konference a zdálo se, že dlouho omílaný pojem „přestavba“ se začíná konečně projevovat i v praxi. I tehdy přišla krize, tým z města Newark ale na poslední chvíli ukořistil místo play off, poprvé od roku 2012. I když konec přišel rychle už v prvním kole.

Ostatní sezony se k vyřazovacím bojům většinou ani nepřiblížily. Patrik Eliáš, legenda klubu a brzy zřejmě i jeden z asistentů na střídačce, však o Hynesovi v nedávném rozhovoru pro MF DNES prohlásil: „I když se týmu většinou moc nedaří, je u něj už pátý rok. Umí skvěle komunikovat. Ve stejné situaci by už mužstvo nešlo skoro za žádným koučem. Má pořád stejné názory a filozofii, což jeho okolí oceňuje.“

Nedávné krachy však byly pro klub až příliš velkým martyriem. Jersey prohrálo v posledním listopadovém klání s NY Rangers 0:4, v dalším střetnutí pak padlo s Buffalem vysoko 1:7. Zmar Devils přesně vystihl až skoro tragický gól, který padl po nešťastném zákroku brankáře Dominguea:

Výprask se Sabres sečetl Hynesovy dny v organizaci. Druhý den po debaklu zazvonil telefon dosavadnímu asistentovi Alainu Nasreddineovi, který se obával toho nejhoršího. Na druhé straně sice opravdu byl generální manažer Ray Shero, ovšem místo rozloučení Nasreddine slyšel: „Teď budeš hlavním trenérem ty.“



„Byl jsem v šoku, cítil jsem hromadu emocí. Ale beru to jako nový začátek,“ řekl pro server The Athletic dočasný nový kouč Nasreddine. Devils v prvním zápase pod jeho vedením prohráli s Vegas 3:4, jak ale kapitán Andy Greene naznačil, „všechno se nezlepší lusknutím prstu“.

Už nedokážu najít slova zmaru, je bezradný Hall

Že rošáda na trenérském postu nebude řešením ostatně připustil i manažer Shero, který viděl hlavní chybu jinde. „Ani o jednom našem hráči nemůžu říct, že dostál očekávání. To je to, co nás zklamalo nejvíc. Změna tak dává novou šanci nejen Alainovi, ale především hráčům.“

Jedním z největších zklamání je útočník Taylor Hall, který byl v povedeném předminulém ročníku zvolen nejužitečnějším hráčem NHL. V následující sezoně ho ale zranění pustilo jen do 33 duelů a ani v té současné to není ono.

Alain Nasreddine, dočasný nástupce Johna Hynese na lavičce New Jersey.

Mluví se o trejdu drahého Halla do jiného týmu a i sám Kanaďan v nelehkých časech připouští: „Už ani nevím, jakými slovy tuhle mizérii popisovat. S naší sestavou bychom měli být rozhodně někde jinde,“ připomněl předposlední příčku v rámci celé ligy.



Klubu se nevyplácí ani další forvard Wayne Simmonds, který podepsal na rok za 5 milionů dolarů, v 27 střetnutích však nasbíral jen 11 bodů (4+7). Ještě prodělečnější zboží je pak nejlepší bek sezony 2012/13 P.K. Subban (9 milionů za rok), který je však zatím výraznější na sociálních sítích než při hře.

Nadějí pro klub jsou mladíci Nico Hischier a Jack Hughes, jedničky draftů 2017 a 2019. Také Pavel Zacha už našel své místo v sestavě – coby centr třetí až čtvrté formace se specializuje na černou práci, přestože jej odhady při dražbě mladíků v roce 2015 pasovaly do ofenzivnější role.

V témže roce začala i zmíněná přestavba Devils, když dlouholetý generální manažer klubu Lou Lamoriello přepustil křeslo svému nástupci Rayi Sherovi. Ten jako hlavního trenéra angažoval Hynese, s nímž spolupracoval už při své předchozí štaci v Pittsburghu.

Začala reorganizace, která však ani přes záblesk v podobě jedné vydařené sezony, dvou jedniček draftu ani nákupu velkých posil stále jasného směru nenabyla. Bossům v New Jersey tak možná nezbyde, než se v přestavbě vrátit zase o pár kroků zpět.