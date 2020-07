New Jersey hledá cestu z krize, od nové sezony ho povede trenér Ruff

Šedesátiletý Ruff trénoval v minulosti 15 let Buffalo Sabres, další čtyři sezony do roku 2017 vedl Dallas. V historických tabulkách mu mezi trenéry patří šesté místo v počtu vítězných zápasů (736) a sedmé podle počtu odkoučovaných utkání (1493). Od roku 2017 působil jako asistent trenéra New York Rangers.

Devils hledali nového hlavního trenéra od prosince, kdy na lavičce po nepřesvědčivém úvodu sezony skončil John Hayes. Týmu se dočasně ujal Alain Nasreddine, jenž i nyní figuroval v širším výběru. Mezi kandidáty byli rovněž Gerard Gallant, Peter Laviolette a John Stevens.