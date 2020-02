New Jersey pouští dvě opory: Greene jde do Islanders, Coleman do Tampy

Hokej

Dalších 20 fotografií v galerii Andy Greene z New Jersey (vpravo) v souboji s Yannim Gourdem z Tampy Bay. | foto: AP

dnes 11:03

Andy Greene už není kapitánem hokejistů New Jersey. Devils vyměnili sedmatřicetiletého obránce do NY Islanders za mladého beka Davida Quennevilla a volbu ve druhém kole draftu NHL 2021. New Jersey pouští i jednoho ze svých nejlepších střelců Blaka Colemana do Tampy. Lightning za něho vyměnili Nolana Foota a volbu v prvním kole draftu.

Greene, jenž hájil barvy Devils od sezony 2006/07, změnil týden před uzávěrkou přestupů v NHL (24. února) působiště poprvé v kariéře. Aktuální sezona je jeho posledním rokem z pětileté smlouvy na 25 milionů dolarů. V tomto ročníku si v 53 zápasech připsal 11 bodů (2+9) a 77 startů mu chybí k dovršení tisícovky odehraných utkání v základní části. V 923 duelech zaznamenal 246 bodů (49+197). V 50 zápasech play off přidal tři branky a šest asistencí.

Osmadvacetiletý Coleman má před sebou ještě další rok z tříletého kontraktu s celkovým příjmem 5,4 milionu dolarů. Rovněž on dosud v NHL hrál výhradně za New Jersey. Damon Severson (28), Blake Coleman (20) a Travis Zajac (19) mají radost z gólu New Jersey. V této sezoně nasbíral za 57 startů 31 bodů díky 21 gólům a deseti přihrávkám. Byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Devils, více branek nastřílel i díky zásahu z nedělního utkání proti Columbusu jen Kyle Palmieri (22). Devils převezmou od Lightning volbu v prvním kole draftu, kterou floridský celek získal od Vancouveru. Už pro letošní výběr talentů ji získají v případě, že Canucks se probojují do play off. Pokud ale budou ve vyřazovacích bojích o Stanley Cup scházet, připadne Devils volba v prvním kole výběru talentů až v příštím roce.