Subban, Simmonds, Hughes. Jersey doufá v návrat mezi nejlepší týmy NHL

Jednička draftu NHL v roce 2019 - Jack Hughes obléká dres New Jersey Devils.

dnes 10:59

Mezi lety 1987 a 2012 patřili k tomu nejlepšímu v NHL, do play off se dostali jedenadvacetkrát (mimo byli jen ve třech sezonách), vyhráli tři Stanley Cupy. Jenže od roku 2012 New Jersey Devils strádají. To by se však mělo brzy změnit. Naději fanouškům dávají zajímavé příchody.

V kolonce posily svítí tři zajímavá jména. Zašlou slávu má obnovit černošská dvojice P. K. Subban, Wayne Simmonds. A pak je tu pochopitelně jednička draftu Jack Hughes... Ale postupně. Příchod Subbana je pro Jersey minimálně psychickou vzpruhou, že to klub po letech marnosti myslí se vzestupem skutečně vážně. Pravda, rebelský bek v Nashvillu nenaplnil očekávání dosyta a klub se ho hlavně kvůli vysokému platu (pobírá 9 milionů dolarů ročně) rád vzdal. Nicméně v Newarku doufají, že se stane lídrem. A to nejenom pro celý tým, ale také pro mladé kolegy z obrany. „Chci s Devils hlavně vyhrát Stanley Cup,“ prohlásil několikrát. Druhou akvizicí je forvard Simmonds, kterého čeští fanoušci dobře znají z angažmá v Liberci. I jemu je už třicet let, výkonnostně je na tom však i vinou zranění o dost hůř. V Jersey dostal exkluzivní příležitost dokázat, že ještě není odepsaný - klub s ním podepsal sice jen roční kontrakt, ovšem na 5 milionů dolarů. „Těším se, že všech pochybovačům ukážu,“ vzkazuje Simmonds, jemuž mnozí nevěří, že je schopný se vrátit na vrchol. Devils si od něj pochopitelně slibují, že bude dávat především góly. Věří, že je schopný jich nasázet kolem třiceti, což byl v minulosti jeho standard. Ne však v uplynulé sezoně, kdy nezářil ve Philadelphii a už vůbec ne v Nashvillu, kam se v průběhu roku stěhoval a kde během sedmnácti duelů nasbíral pouhé tři body. Hodně si fanoušci slibují ale také od Hughese, očekávané jedničky draftu. Všichni doufají, že se klub tentokrát při volbě talentů trefil a že bude v ofenzivě platný. Na rozdíl od Pavla Zachy, jehož klub bral v roce 2014 jako šestku a od nějž si sliboval úplně jiná čísla i herní projev. Zachovi letos skončil nováčkovský kontrakt a zatím čeká na nový. Do prvních dvou formací se už nedostane. Na rozdíl od Hughese, o kterém se říká: „Je maličký a na ledě si ho nevšimnete, ale jakmile dostane puk, tak je všechno jinak.“ Vedení Devils naznačilo, že uplynulá sezona, v níž byl klub třetím nejhorším v celé NHL, by měla být tečkou za roky neúspěchů. Neúspěchů, během nichž se celek za osm let sedmkrát nedostal do play off. „Musíme tu znovunastolit vítězného ducha,“ burcuje Simmonds.