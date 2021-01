Vaněček s Vránou táhli Washington, Chytil se trefil za Rangers

Washington v pátek hostil Buffalo s výraznými škrty v sestavě. Kvůli nedávnému porušení koronavirových pravidel, kdy se hráči sešli na jednom z hotelových pokojů, nenastoupili kapitán Alex Ovečkin a jeho krajané Jevgenij Kuzněcov, Dmitrij Orlov a Ilja Samsonov.

Právě posledně jmenovaného nahradil v bráně český nováček Vítek Vaněček, jenž s týmem dokázal bodovat i ve svém třetím startu v soutěži (2:1 nad Buffalem, 4:5PP s Pittsburghem a naposledy 4:3SN nad Buffalem). 25letý rodák z Havlíčkova Brodu kryl 24 z 27 střel a neinkasoval ze čtyř nájezdů soupeře v rozhodujícím penaltovém rozstřelu. V něm jako jediný slavil ve čtvrté sérii domácí obránce John Carlson.

Mezi tři hvězdy duelu se ale Vaněček nevešel, naopak v daném výběru nechyběl Jakub Vrána (18:44, 1+1, +3, 3 střely). Český útočník dostal při výše uvedených absencích více prostoru na ledě, z čehož vytěžil bilanci gólu a asistence. Poprvé bodoval v 25. minutě, když našel zpětným pasem v prostoru mezi kruhy Nica Dowda. Své třetí trefy sezony pak docílil rovněž ve druhé třetině a zařídil tak průběžné vedení Capitals 3:2. Běžela 34. minuta, když si před bránou našel odražený puk po přechozí střele Zdena Cháry.

Duel Carolina - Florida byl odložen.

Sestavy: Grubauer (Miska) – D. Toews, Makar, Graves, Girard, Byram, Pateryn – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen (A) – Saad, Kadri, Ničuškin – Calvert, Compher, Donskoi – Jost, Bellemare, M. Kaut.

Sestavy: Gibson (R. Miller) – H. Lindholm (A), Shattenkirk, Fowler, Hakanpää, Ja. Larsson, Welinski – Jones, Getzlaf (C), Rakell – Heinen, Henrique, Silfverberg (A) – Comtois, Steel, Terry – Deslauriers, D. Grant, Rowney.

Sestavy: Dubnyk (M. Jones) – Burns (A), Ferraro, E. Karlsson (A), Vlasic, R. Šimek, Knyžov – Labanc, Couture (C), Donato – E. Kane, Hertl, Meier – Noesen, Gambrell, Leonard – Nieto, Marleau, Sörensen.

Sestavy: Talbot (21. Kähkönen) – Spurgeon (C), Brodin, Dumba, Suter (A), Soucy, Cole, Hunt – Fiala, Bonino, Ma. Johansson – Kaprizov, V. Rask (A), Parise – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Greenway – Hartman, Bjugstad.

Sestavy: Greiss (J. Bernier) – DeKeyser, Hronek, Nemeth, Djoos, M. Staal, Stecher, Biega – Naměstnikov, D. Larkin (C), Mantha – Rasmussen, B. Ryan, Bromé – Glendening (A), Bertuzzi, Nielsen (A) – Filppula, Helm.

Sestavy: Lankinen (M. Subban) – C. Murphy (A), Keith (A), Mitchell, de Haan, Boqvist, Zadorov – P. Kane (A), Suter, DeBrincat – Kurashev, D. Strome, D. Kubalík – A. Shaw, Wallmark, Janmark – Carpenter, Kämpf, Hagel.

Góly: 13:22 P. Kane (D. Strome, DeBrincat) 27:53 de Haan (D. Strome, Mitchell) 46:17 A. Shaw (P. Kane, DeBrincat) 57:06 Janmark (C. Murphy, Wallmark)

Sestavy: Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Ceci, Marino, Ruhwedel, P-O. Joseph – Kapanen, Crosby (C), Guentzel – Rust, Malkin (A), Zucker – B. Tanev, Jankowski, McCann – Rodrigues, Blueger, Sceviour.

New York Rangers

Sestavy: Ullmark (J. Johansson) – Ristolainen, McCabe (A), Jokiharju, Montour, C. Miller, Dahlin – S. Reinhart (A), Eichel (C), Hall – T. Thompson, E. Staal, Olofsson – Cozens, Eakin, Rieder – Sheahan, Lazar, Skinner. Hlavní trenér: Ralph Krueger.

Sestavy: Vaněček (C. Anderson) – Carlson (A), Dillon, J. Schultz, Siegenthaler, Jensen, Chára – T. Wilson, Bäckström (A), J. Vrána – Oshie (A), Eller, Pánik – Hathaway, Dowd, Hagelin – Sheary, Pinho, Sprong. Hlavní trenér: Peter Laviolette.

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Góly:

25:55 Brooks (Spezza, Brodie)

31:16 Vesey (W. Nylander, Kerfoot)

51:46 Tavares (Marner, W. Nylander)

59:59 Marner Góly:

25:12 Draisaitl (Yamamoto)

40:50 McDavid (Bear, Nugent-Hopkins)

Sestavy:

Andersen (J. Campbell) – Brodie, Rielly (A), Holl, Muzzin, Bogosian, Dermott – W. Nylander, Tavares (C), Hyman – Marner (A), Kerfoot, I. Michejev – Simmonds, Spezza, Vesey – Engvall, Brooks, Barabanov. Sestavy:

Koskinen (Skinner) – Bear, Nurse, Barrie, K. Russell, A. Larsson (A), Koekkoek – Kassian, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Yamamoto, Draisaitl, Kahun – Puljujärvi, Turris, Ennis – J. Archibald, D. Shore, Neal.

Rozhodčí: Kendrick Nicholson (USA), Marc Joannette (CAN) – Derek Nansen (CAN), Bevan Mills (CAN)