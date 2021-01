Columbus uhrál těsnou výhru na ledě Detroitu, Hronek jednou asistoval

Ve svých úvodních dvou startech Columbus nestačil na Nashville, to Detroit si připsal z dvojzápasu s Carolinou jednu výhru. Nástup do utkání vyšel lépe domácím Red Wings, které po sedmi minutách hry poslal do vedení střelou krátce po vyhraném buly Bobby Ryan.

Hubené skóre 1:0 následně vydrželo až do 36. minuty, kdy srovnal střelec Blue Jackets Oliver Bjorkstrand. Ve třetí třetině pak hosté dokonali obrat skóre. Individuální akcí se prosadil francouzský mladík Alexandre Texier a výsledek krátce na to z brejku pojistil Pierre-Luc Dubois.

Detroit v samém závěru zkusil hru s šesti hráči v poli s odvolaným Thomasem Greissem a po nepřehledné skrumáži na brankovišti dokázal v čase 59:04 Anthony Mantha snížit. Asistenci si připsal i obránce Filip Hronek (25:43, 0+1, +/-: 0, 2 střely).

Bezprostředně po dané akci, jejíž regulérnost zkoumali rozhodčí u videa, se do sebe pustilo několik hráčů včetně hvězd Dylana Larkina se Zachem Werenskim. Na následné vyrovnání už ale domácí nedosáhli a tak si první body odvezli Blue Jackets.

Výsledky:

New York Islanders New York Islanders : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) Góly:

07:00 B. Ryan (Rasmussen)

59:04 B. Ryan (Mantha, Hronek) Góly:

35:11 Bjorkstrand (Jenner, Del Zotto)

45:10 Texier (Bjorkstrand)

46:26 Dubois (Grigorenko, Korpisalo) Sestavy:

Greiss (J. Bernier) – Nemeth, Hronek, Merrill, DeKeyser, Stecher, M. Staal – Mantha, D. Larkin (C), Bertuzzi – Zadina, Rasmussen, B. Ryan – Gagner, Filppula, Naměstnikov – Nielsen (A), Glendening (A), Bromé. Sestavy:

Korpisalo (Merzlikins) – S. Jones (A), Werenski, D. Savard, Gavrikov, Kukan, Del Zotto – Bjorkstrand, Dubois, Grigorenko – Atkinson, Domi, Jenner (A) – Foudy, Texier, N. Foligno (C) – Bemström, Riley Nash, Robinson. Rozhodčí: St. Piere, Rank – Kovachik, Marquis Počet diváků: bez diváků

