Zachův top rok: 8 gólů a 30 bodů. Je zábava ho sledovat, říká o něm parťák

Zacha navíc může svou top sezonu ještě posunout, protože New Jersey Devils, za které v zámoří hraje, zbývá odehrát do konce základní části ještě sedmnáct utkání. Brněnský rodák za čtyři sezony v NHL odehrál 262 zápasů, v nichž nasbíral 106 bodů za 37 gólů a 69 asistencí.

Jersey díky Zachovi vyhrálo v Anaheimu jasně 3:0, český forvard se postaral o úvodní dvě trefy a byl vyhlášený druhou hvězdou utkání. Vychytanou nulou ho předčil jen gólman Cory Schneider. Zámořské novináře zřejmě nepřesvědčil na vyšší umístění fakt, že Zacha v obou případech zakončoval do odkryté branky akci parťáka Jespera Bratta.

„Funguje mezi nimi chemie a hrajou s velkým sebevědomím. Hodně se mi líbí jejich snaha získat puk - bojují o něj v situacích, kdy je to padesát na padesát. Tak se v téhle lize vytváří šance,“ libuje si kouč Alain Nasreddine.

Faktem je, že Zacha s Brattem prožívají povedenou sérii. Český útočník bodoval v šesti utkáních za sebou, celkově během nich nasbíral devět bodů za dva góly a sedm asistencí. Jeho švédský kolega má v posledních devíti duelech bilanci 5+4.

„Vždycky měl šikovné ruce a střelecký instinkt. Jsem rád, že mu to vychází,“ řekl Zacha o Brattovi. Tuhle dvojici chválil i další spoluhráč Nico Hischier: „Vím na sto procent, že jsou to oba skvělí hráči. Klape jim to spolu a začíná se to projevovat bodově. Je vidět, že si věří, a je zábava je sledovat. Jesper je opravdu komplexní hokejista.“

Zacha dal dva góly v jednom zápase podruhé v sezoně a počtvrté v kariéře. V klubovém bodování se díky tomu posunul na paté místo, první Palmieri má bodů 43.



„Oba jejich góly v přesilovce vznikly z přečíslení. Špatně jsme situaci vyhodnotili, zůstali jsme ve špatných pozicích. To se v této lize neodpouští. Naše hra v oslabení byla problém a taky jsme mohli lépe začít,“ posteskl si trenér domácího Anaheimu Dallas Eakins.

Pro New Jersey je vítězství povzbuzující, protože prožívá další z řady marných sezon. Tým z druhého břehu řeky Hudson, která jej odděluje od New Yorku, je až na čtrnáctém místě Východní konference a má čtrnáctibodovou ztrátu na poslední postupovou pozici do play off.

Naopak smutná je zpráva, že Zacha utkání v Anaheimu nedohrál.