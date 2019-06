Teplého si vybralo Chicago. Kam liberecký talent zamíří?

Jako 105. v celkovém pořadí si českého mládežnického reprezentanta vybral tým Chicago Blackhawks. Po libereckém spoluhráči brankáři Lukáši Paříkovi (87., Los Angeles) a Matěji Blümelovi z Waterloo (100., Edmonton) byl tak třetím nejvýše draftovaným českým hokejovým talentem.



„Na draft jsem se těšil, celý rok jsem kvůli tomu makal a snažil se, teď se mi to konečně splnilo,“ řekl 18letý útočník v rozhovoru pro server NHL.com. „Možná jsem čekal, že půjdu na řadu o něco dřív. Ale udělám všechno pro to, abych si v NHL jednou zahrál.“

Před draftem trénoval Teplý v kanadském Kamloops u Jana Ludviga, bývalého hráče NHL a dnešního člena realizačního týmu Bílých Tygrů Liberec. Pak si s rodinou prohlédl Vancouver, kde se konal draft, a s napětím očekával, jak vše dopadne. Nakonec ho potěšilo, že si ho vybralo právě Chicago. Jak říká, v dětství hodně sledoval výkony tamních hvězdných útočníků Patricka Kanea a Jonathana Toewse.

„A byl jsem smutný, když odešel Panarin do Columbusu. Taky vím, že v Chicagu hrál Michal Kempný,“ připomněl. Michal Teplý je odchovancem Havlíčkova Brodu, do Liberce přišel před dvěma lety. V minulém ročníku nastoupil v extralize k 15 utkáním, v nichž si připsal dvě asistence. Hrál i za farmářské Benátky nad Jizerou v první lize a na světovém šampionátu do osmnácti let v pěti utkáních zaznamenal tři asistence. Chicago ho sledovalo dlouhodobě. Skauti si pochvalují Teplého urostlou, bezmála 190centimetrovou postavu a tvrdou střelu. „Pokaždé, když jsme za ním vyrazili, se postupně zlepšoval v bruslení a také zesílil,“ řekl chicagský ředitel skautingu Mark Kelley.

V létě čeká Michala Teplého s Chicagem tradiční nováčkovský kemp. Kam však povedou jeho další kroky, zatím sám netuší. „Trošku si odpočinu a pak uvidíme. Vůbec nevím, co mě čeká,“ přiznal.

Může zamířit za oceán do juniorské soutěže nebo ještě zůstat v Liberci. Například další liberecký útočník Jan Jeník, kterého si vloni při draftu vybrala jako 65. v pořadí Arizona, zahájil další sezonu v Liberci, ale už na podzim se stěhoval do kanadského Hamiltonu a následně si vysloužil v Arizoně nováčkovský kontrakt.