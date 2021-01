Kolik ještě vydržíš, Ironmane? Yandle zase nechyběl a baží po rekordu

Kolik jich ještě bude, Keithe? ptávají se pravidelně Yandlea v zámoří. Všetečné dotazy nemíří na góly. Ty totiž nepočítá.

Zatímco ostatní hráči dostávají den co den nudné otázky na průběh zápasu a aktuální formu, Yandlea se tradičně tážou na jeho hokejovou dlouhověkost, odolnost a především sérii, během níž nevynechal jediný zápas.

Po víkendovém střetu doma s Chicagem (5:2) čítá už 867 zápasů. Díky tomuto číslu si vysloužil přezdívku Ironman, neboli Železný muž. Mezi obránci je první na světě, o absolutní rekord jej připravila výluka.



„Já tuhle hru prostě miluju. Jsem rád, když můžu každé ráno vstát a jít na stadion. Je pro mě požehnáním trávit čas na ledě i se spoluhráči v kabině. Nejzábavnější součástí mé práce je hraní všech těch zápasů. To si moc užívám,“ vykládal Yandle už v létě pro televizi NBC Sports, když měl odpovědět, jak se tak vysoký počet klání v zápřahu dá zvládnout.

Vizitka Keith Yandle 977 zápasů v NHL

574 bodů (100 branek + 474 asistencí)

Phoenix/Arizona Coyotes

9 sezon - 558 utkání v základní části, 32 v play off

New York Rangers

2 sezony - 103 utkání v zákl. části + 24 v play off Florida Panthers

5 sezon - 316 utkání v zákl. části + 4 play off



V první řadě měl štěstí, že se mu vyhýbala fatální zranění i krátkodobé nemoci, v současné chvíli i koronavirus. Potom je nutné říct, že má na beka skvělé vlastnosti - je vysoký, urostlý, silný a pohyblivý. A zatřetí v něj jeho trenéři ve Phoenixu, New York Rangers i na Floridě měli velkou důvěru.

Vloni jej nezastavila ani ošklivá událost ze Dne díkůvzdání. V Carolině dostal od Byrona Froeseho pukem přímo do úst. Okamžitě si zakryl tvář, vydal se směrem k šatnám, ale přes ruku byl zřetelně vidět nezastavitelný proud krve. Po nešťastné příhodě přišel o spoustu zubů, strávil 25 hodin na zubařském křesle a příští zápas hrál s celoobličejovým krytem.

V žertu se říká, že byste do něj mohli bušit kladivem a stejně by hrál.

„Ten večer jsem se doktora ptal jen na to, jestli budu schopný dohrát zápas. Měl jsem nalomenou čelist a hned další den jsme hráli. Takže jsem se staral jen o to, abych se dal co nejrychleji dohromady a nastoupil,“ vyprávěl.



Tak obětavého beka v sestavě prostě chcete. Jenže teď se předpokládalo, že kouč už Yandlea jako druhého nejstaršího zadáka po Antonu Stralmanovi vynechá kvůli nabité sestavě. Nestalo se, Yandleovi dokonce našili na rameno áčko pro zástupce kapitána. A během prvního duelu podtrhl spolehlivý výkon ještě stým gólem v NHL. O jubileu zprvu ani nevěděl.

„Když to hlasatel oznamoval, vůbec jsem to neslyšel. Až na střídačce mi to řekl spoluhráč Ryan Lomberg. Nejvíc mě na tom těší výhra, k níž jsem přispěl. A že jsem zaznamenal stou branku? Jo, zabralo dost času se k ní dostat, ale jsem šťastný,“ prohodil se svým vyhlášeným suchým humorem.



Vážněji pak dodal: „Kdykoliv se trefím, jsem nadšený a tenhle zásah je speciální.“ Víc než na góly teď bude muset hledět na své zápasové vytížení.

Pokračování jeho fantastické série bez absence je v ohrožení. Už před startem sezony kouč Quenneville naznačil, že má díky širokému výběru z obránců příjemné starosti. Už hůř ze sebe soukal, že tím, kdo změny v zadních řadách odnese, bude nejspíš Yandle.

„Příležitosti jsou pro Keitha momentálně poněkud omezené a těžké, ale v naší branži se věci mohou velmi rychle měnit,“ řekl Quenneville ještě před úvodním duelem a svá slova potom doložil Yandleovým nasazením.



Soupiska Panthers se rozrostla o další dva beky stažené z listu volných hráčů, dohromady jich je na seznamu jedenáct, včetně Radka Gudase, a nastoupit jich může jen šest. Není proto jisté, že urputný obránce nastoupí každý hrací večer.



Yandle před sebou má už jen tři muže, kteří v historii prokázali ještě větší odolnost a výdrž. Na prvním místě je neochvějně bývalý hráč Montreal Canadiens či Washington Capitals Doug Jarvis, jenž odehrál 964 zápasů bez jediné stopky mezi lety 1975 a 1987. Druhý v pořadí je někdejší centr Detroitu Garry Unger, ten nevynechal 914 utkání. Brunátný zadák Floridy je však nejblíže dřívějšímu křídlu Chicago Blackhawks Stevu Larmerovi, jenž nepřetržitě působil v NHL 884 duelů.

A jaký je nejbližší aktivní pronásledovatel hned za ním? Veterán San Jose Patrick Marleau, jenž naskočil do 856 střetnutí za sebou. Yandle teď může doufat, že dostane šanci útočníkovi dychtícímu po Stanley Cupu ještě odskočit a dotáhnout nejtvrdší železné muže dějin.