Superman Yandle nepolevuje. Gudasův parťák hrál 890. zápas bez absence a míří výš

V nedělním nočním utkání s Carolinou se radoval z tisícího odehraného zápasu v kariéře, ale tu slávu mu zkazila jen porážka 2:4.



„Jsem rád za každý den, kdy můžu hrát NHL a nazývat to svým zaměstnáním. Přitom jsem nikdy neměl cíl, ani myšlenky dotáhnout to tak vysoko. To je asi důvod, proč jsem se dostal až sem a tolik si tu jízdu užívám,“ odpověděl upřímně Yandle ještě před utkáním.



Ten jubilejní duel by nebyl tak zvláštní, kdyby nedosáhl na 890. utkání bez jediné absence. Obránce Panthers si zasluhuje obdiv hned dvakrát.

Jednak za nezdolnost. A zadruhé za vytrvalost, zarputilost a pozitivní přístup. Uznávaný kouč a vítěz čtyř Stanley Cupů Joel Quenneville s ním totiž víceméně přestal počítat kvůli vyššímu věku i soupisce nabité až deseti mladšími a nadějnějšími zadáky. Prohlásil, že hráčova pozice v mužstvu bude velmi složitá, ačkoliv na listině vyvolených si jej pro všechny případy ponechal.

Yandle se nenechal otrávit a z nepotřeného hokejového zboží odloženého na poslední místo Quennevilleova žebříčku se vyšvihl zase na čelo. Pílí, tvrdostí i spolehlivostí v časech, kdy se trenér potřeboval o někoho opřít.

Teď je zase důležitým článkem defenzivy. Stal se klíčovou postavou při rozehrávce přesilovek. Letos posbíral ve 24 utkáních už 16 bodů, hned jedenáct z nich ukořistil právě v početních výhodách. A mladší beci obratem čekají na šanci a moment, kdy ukončí jeho neuvěřitelnou sérii bez vynechaného klání v NHL.

„Úžasné. Opravdu úžasné,“ řekl jeho kolega z obrany Aaron Ekblad, jemuž Yandlův železný výkon bere dech. „Už jsme spolu pár velkých věcí zažili a já doufám, že může odehrát i 1500. zápas. Máme Keitha rádi a jsme fakt šťastní, že se dostal na takové číslo,“ dodal.

NEUHNU. Keith Yandle přišel o devět zubů během první třetiny, v té třetí už byl zpátky na ledě. S celoobličejovým krytem a na dresu se stopami po vlastní krvi

Důvody Yandlovy odolnosti trefně popsal Radko Gudas, jenž s ním momentálně nastupuje v obranné dvojici. V kabině má totiž stále hnací motor, jenž ho žene dál.



„Keith je pravý profík a baví mě sledovat, jak se připravuje a jak dobře dělá svoji práci. Dokonce je po všech těch letech pořád optimistický. Chlapík, který toho má spoustu, co ještě může předat mužstvu,“ usmívá se Gudas a narážel tím jistě i na jeho vyhlášený suchý humor, kdy dokáže odvykládat vtípky s naprosto kamennou tváří.



Yandlea o větší rekordy připravily jen dvě výluky, jejichž vinou ještě nepřekonal absolutní maximum v počtu zápasů bez absence. Nebýt nepříjemných vynucených přestávek, slavil by dnes nejspíš i 1100. mač v lize. Onu sérii táhne od angažmá v Arizoně přes štaci v New York Rangers až po dnešek na Floridě.



„Když jsem poprvé naskočil do ligy, byli tu starší kluci a někteří mi v začátcích dost pomáhali. A teď jsem hrdý, že jsem sám veterán předávající zkušenosti mladým klukům na ledě i mimo něj. Snažím se být dobrým spoluhráčem, protože přesně takové jsem měl na své cestě já,“ říká dojemně Yandle.

Ačkoliv nikdy netrhal rekordy v bodování či v počtu hitů a cenu pro nejlepšího beka si naposledy vyzvedl ještě v kanadské juniorce, všechny fanoušky v zámoří teď mimořádně zajímá, kam se stočí jeho úžasný příběh životní i sportovní vytrvalosti.

Vydrží? Překoná ono magické absolutní maximum železného muže NHL? A chce být kouč Quenneville vlastně tím, kdo mu jeho dlouhou sérii zkazí? Odváží se to vůbec někdo udělat, když si zámoří tak rádo libuje v rekordech?

Do dalšího muže v pořadí už mu přece zbývá tak málo. Yandle je v historickém pořadí s 890 zápasy v řadě bez přerušení třetí, během letoška už se přehoupl přes někdejší křídlo Chicago Blackhawks Stevea Larmera. Před sebou má bývalého centra Detroitu Garryho Ungera, ten dosáhl na 914 zápisů, a tak by zadák a asistent kapitána Florida Panthers musel vydržet hrát bez zdravotních neduhů a s důvěrou trenérů alespoň do konce základní části.



Na prvního Douga Jarvise zbývá ještě dost, bývalý hráč Montrealu během sedmdesátých a osmdesátých let nevynechal 964 duelů.