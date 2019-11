Nezastaví mě ani devět vymlácených zubů! Aneb jak bojovat v NHL o rekord

Tolik chce překonat rekord, že ho nezastaví téměř nic. Yandlovi chybí odehrát ještě 144 zápasů, aby překonal dosavadního krále ironmanů Douga Jarvise. Ten od roku 1975 hrál nepřetržitě dvanáct sezon a během té doby si dohromady připsal 964 startů ve slavné lize.

Yandle hraje už jedenáctou sezonu bez přestávky a při tomto zjištění není divu, že se mu tak vzácná série nechce přerušovat. Nelze totiž zopakovat. Třiatřicetilý bek kvůli ní překoná i bolest. Vlastně má štěstí v neštěstí, protože vyražené zuby jsou sice nepříjemná záležitost, nicméně při hře se dá se sebezapřením přežít.

Puk ho trefil na konci první třetiny duelu na ledě Caroliny. Z pusy mu crčela krev, na ledě se válela téměř třetina jeho chrupu... Pro drtivou většinu hráčů dost dobrý důvod na delší pauzu od hokeje. Ne však pro Yandla, který se během druhé třetiny nechal v kabině ošetřit a vyšetřit.

Když se zjistilo, že kromě zubů nemá žádná závažnější poranění, vrátil se během třetí části na led. „Navíc hrál skvěle, měl jsem radost, že je zpátky v sestavě,“ chválil svého svěřence kouč Joel Quenneville.



Neuvěřitelné! Divoká story tím však zdaleka nekončí.

Po utkání, které jeho Florida nakonec prohrála 2:4, následoval přesun do Miami, kde domácí Panthers hned následující den hostili Buffalo. Yandle tudíž neměl moc času. Přesto stihl prodělat několikahodinový zákrok u zubaře a večer šel do boje. Dokonce na ledě strávil nejvíc času ze všech hráčů domácího týmu!

Rekord by Yandle mohl překonat ve čtvrtém duelu přespříští sezony. Teď však bude hlavní, aby ho výrazněji neomezovala oteklá pusa. Jakákoli další rána do obličeje by byla hodně bolestivá. A důležité také bude, aby Yandle vzhledem k náročnému programu NHL nezeslábl, když nebude moct nějakou dobu příjímat normální stravu.

Času na odpočinek a regeneraci moc není, Florida hraje už v noci ze středy na čtvrtek ve Washingtonu a za další dva dny hostí doma Nashville. Tomu se říká výzva!

V zákrytu totiž čekají na šanci ještě dva železní muži: Patrick Marleau ze San Jose, jenž v NHL odehrál v kuse 809 duelů (naposledy chyběl při utkání v roce 2009), a Phil Kessel z Arizony, jenž má na kontě 800 zápasů bez přestávky.