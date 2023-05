Smejkal míří do NHL, upsal se Ottawě. Zabojuju o třetí lajnu, říká odhodlaně

„Ozvalo se mi více klubů, asi pět nebo šest, a pro mě bylo důležité, aby mi všechno dávalo smysl. Musel jsem vidět šanci zahrát si nahoře. Tady ji vidím a udělám všechno, abych za první tým nastupoval,“ řekl Smejkal v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Smejkal je po Aleši Stezkovi, který zamířil do Seattlu, druhým českým hráčem, který si po povedené uplynulé sezoně v Evropě vybojoval kontrakt v NHL. Ročně si může vydělat až 950 tisíc dolarů.

„Zavolali mi jak manažer, tak trenér. Říkali mi, jak vidí mě a moji šanci. Myslí si, že mám na to NHL hrát. A že už je jen na mě, abych to ukázal. Je skvělé to slyšet, speciálně přímo od trenéra. Že mi D. J. Smith volal osobně, to byl asi největší důvod, proč jsem na nabídku kývl,“ vysvětlil český útočník.

S úmysly probojovat se do NHL odcházeli loni v létě také obránci Lukáš Klok a Ronald Knot, oba však zůstali jen na farmě, Klok dokonce zvolil předčasný návrat zpět do Evropy.

Smejkal si uvědomuje vysokou konkurenci, přesto si věří. „Mužstvo prochází přestavbou a místa do třetí čtvrté lajny tam jsou. O ně se prvotně budu snažit zabojovat. Což mi nevadí. Minimálně ze začátku v Ottawě nebude prostor v prvních dvou lajnách, takže si cestu do nich musím vybojovat přes třetí a čtvrtou. Myslím, že jsem typ, který zvládne i černější práci, defenzivní úkoly,“ podotkl.

Český útočník David Kämpf (64) slaví gól s Jiřím Smejkalem (67).

A právě s takovými vyhlídkami si ho Ottawa pojistila. „Podpis Jiřího je pro nás dobré posílení. Jde o zkvalitnění našeho kádru a dává nám další možnosti pro druhou šestici útočníků do sestavy. Má dobré parametry a zkušenosti z působení v Severní Americe, což mu zjednoduší přechod na menší kluziště,“ řekl generální manažer Ottawy Pierre Dorion.

Smejkal působil v letech 2014 až 2016 v juniorské WHL v Moose Jaw a Kamloops. Potom zamířil do Medveščaku Záhřeb do KHL, ještě v průběhu sezony 2016/17 se stěhoval do pražské Sparty. V české extralize, kde hrál i za Chomutov, má na kontě 156 utkání a 67 bodů za 29 tref a 38 přihrávek.

Jašek se stěhuje do švédského Oskarshamnu Český hokejový útočník Lukáš Jašek odchází po dvou letech z finského Pelicans Lahti do švédského Oskarshamnu. Pětadvacetiletý odchovanec Třince podepsal v novém působišti dvouletou smlouvu. „Vím, že švédská liga je jedna z nejlepších v Evropě a možná dokonce nejlepší. Působí v ní spousta kvalitních hokejistů. Doufám, že ukážu, jaký jsem hokejista, a budu dobrým týmovým hráčem. Jsem šťastný, že se můžu stát součástí klubu v Oskarshamnu. Těším se, až budu hrát před našimi fanoušky,“ řekl Jašek klubovému webu.

V roce 2020 se přesunul do Finska do Tappary Tampere a další sezonu pak strávil v Pelicans Lahti. Uplynulou sezonu odehrál ve švédském Oskarhamnu, kde se prohodí s Lukášem Jaškem, který se severským klubem podepsal dvouletou smlouvu.

„Smejkal prožil povedenou sezonu v národním týmu i ve Švédsku, kde se dlouhodobě držel na špičce bodování ligy. Jeho výkony logicky vzbuzovaly zájem napříč soutěžemi, odehranými sezonami ve Finsku i Švédsku prokázal svoji konkurenceschopnost kdekoliv v Evropě,“ uvedl Robert Spálenka, šéf hokejové sekce Sport Investu.

„Neustále se zlepšuje a já jsem přesvědčený, že ještě nenarazil na svůj výkonnostní strop. NHL byla nejvyšší možnou výzvou, zájem o Jirku byl hned z několika klubů. Ottawa nám po veškerých analýzách vyšla jako nejlepší možné řešení. Absolvovali jsme dlouhé rozhovory s trenérem i generálním manažerem, vše do sebe zapadlo. Trenér má rád typologii hráčů, kterou Jirka představuje. Věříme, že šanci dostane a bude dalším Čechem, který se představí v NHL,“ doplnil Spálenka.