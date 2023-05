Šok, zklamání a kapitánova bolest. Boston promarnil velkou šanci, co dál?

Ani rekordmanům základní části se nepodařila zlomit kletba výherců Prezidentovi trofeje. Od roku 1986 jen v osmi případech dokráčel její držitel až ke Stanley Cupu.

A Boston se k nim nepřidá.

Proti Floridě vedl už 3:1 na zápasy, pak ale třikrát selhal, z toho dokonce dvakrát na domácím ledě.

V sedmém zápase Bruins prohrávali už 0:2, David Krejčí však třemi body řídil obrat, přesto Florida ještě minutu před koncem srovnala. A v prodloužení brankář Jeremy Swayman pustil za svá záda pokus Cartera Verhaegheho.

„Měli neuvěřitelnou základní část. Ale play off je úplně jiné. My jsme loni také v základní části hráli perfektně a k ničemu to nebylo,“ připomněl střelec vítězné branky tažení Panthers v předchozí sezoně.

Zklamaní hráči Bostonu po vyřazení v prvním kole play off NHL.

Právě Florida v minulém ročníku vládla základní části, ale pak ve druhém kole ztroskotala 0:4 na Tampě.

Podobně se teď cítí hráči Bostonu. David Pastrňák se v play off dlouho hledal, nakonec dokázal vstřelit v sedmi zápasech pět branek. Skvěle hráli Tyler Bertuzzi s Bradem Marchandem, naopak kouzlo postrádali oba brankáři.

Krejčího s Bergeronem svazovala zranění, kapitán Bruins vynechal čtyři zápasy kvůli vyhřezlé ploténce, do dalších duelů už nastoupil. Oběma veteránům skončila smlouva a dost možná odehráli poslední zápas v kariéře.

„Bolí to. Vezmu si nějaký čas na rozmyšlenou, pak se pobavím s rodinou. Teď je těžké o něčem přemýšlet. Jsme šokovaní a zklamaní,“ řekl po zápase Bergeron.

Právě on zůstal na ledě po vyřazení jako poslední. S každým spoluhráčem se objal, vyměnil pár slov, na rameni Marchanda uronil i pár slz.

Patrice Bergeron objímá Brada Marchanda po vyřazení Bostonu v play off NHL.

Nerozlučná dvojka spolu odehrála v jednom dresu čtrnáct sezon. V roce 2011 dotáhli Boston ke Stanley Cupu.

V zámoří se mluvilo o tom, že letos měli poslední šanci na další pohár. Bergeron s Krejčím před sezonou podepsali kontrakty na jeden rok. Ještě v jedné sezoně se chtěli poprat o Stanley Cup. Neuspěli.

„Vést Bergerona pro mě byla úžasná zkušenost. Je to skvělý člověk i hokejista. Spoustu jsem se toho od něj naučil a doufám, že bude pokračovat i příští sezonu,“ přeje si trenér Bruins Jim Montgomery.

Bergeronovi i Krejčímu je už 37 let, ani jeden nemá platnou smlouvu. Proto se nabízí - dynastie Bostonu spěje ke konci.

„Byla pro mě čest trénovat tento tým. Jasně, nedosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli, ale jejich profesionalismus a přístup mě zkrátka mimořádně bavily,“ řekl Montgomery. Jako by tušil, že se něčeho podobného už nemusí dočkat.

Patrice Bergeron se loučí s fanoušky Bostonu. Odehrál poslední zápas v kariéře?

Oficiálně dvojice centrů konec kariéry neohlásila, přesto se vyloženě nabízí. Před sezonou se totiž oba domluvili, že podepíší ještě jeden jednoletý kontrakt. Souhlasili i s nižšími platy, zkrátka vše podrobili týmovému úspěchu. „Jednu sezonu ještě potřebuju odehrát,“ řekl Bergeron loni v létě.

Ta s vítěznou tečkou neskončila. Někteří by si mohli spravit chuť na mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku. Kromě zámořských výběrů by posily jistě rádi přivítali také Češi nebo Švédi. Reprezentace by však byla pouze náplastí na týmovém neúspěchu.

Boston ideální příležitost na celkové vítězství propásl.

A kdo ví, kdy se mu naskytne další.