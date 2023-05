Překvapení play off. Floridu táhnou k postupu provokatér a probuzený brankář

Lépe po vyřazení Bostonu z play off NHL začít nemohla. Florida vyhrála v Torontu i druhé utkání a domů odjíždí s nadějným náskokem. Hokejisté Panthers mohou na vlastním ledě sérii ukončit a zaskočit tak dalšího favorita. „Je to skvělé, ale my chceme víc,“ uklidňuje přespříliš optimistické vyhlídky útočník Floridy Anton Lundell.