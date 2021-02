Český útočník Pastrňák se v NHL stal třetí hvězdou uplynulého týdne

Pastrňáka předčili další kanonýři - Američan Auston Matthews z Toronta a Kanaďan Connor McDavid z Edmontonu. Matthews si jako nejlepší hráč týdne připsal ve čtyřech zápasech 12 bodů za sedm branek a pět asistencí. McDavid zaznamenal také ve čtyřech duelech tři góly a šest přihrávek.



Pastrňák ve čtvrtek gólem neodvrátil porážku doma s New Jersey 2:3 a připsal si dva záporné body v bilanci plus/minus. V neděli proti Flyers měl ale na kontě čtyři kladné body a druhý hattrick v sezoně, v kariéře desátý v základní části NHL a celkově jedenáctý, protože jeden zaznamenal také v play off. V minulém ročníku se mu povedl čtyřikrát a 14. října 2019 proti Anaheimu odehrál dosud jediný čtyřgólový zápas v soutěži.

Mezi nejlepší hráče NHL se zařadil počtvrté a předtím pokaždé byl první hvězdou. Poprvé ovládl anketu za období od 4. do 10 listopadu 2018, potom zářil mezi 13. a 19. říjnem 2019 a v této sezoně od 1. do 7. února, kdy zaznamenal ve třech zápasech sedm bodů za pět branek a dvě asistence. Dvakrát se zařadil mezi nejlepší hráče měsíce a v obou případech to bylo v minulém ročníku - v říjnu byl druhou hvězdou a v únoru třetí.

Pastrňák, který v minulém ročníku získal díky 48 gólům spolu s Rusem Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce, vstoupil do ligy po zářijové operaci kyčle až 30. ledna. Nyní má na kontě z devíti duelů 14 bodů za devět branek a pět přihrávek.

V minulé, zkrácené sezoně si v 70 zápasech vytvořil maxima s 95 body, 48 góly a 47 asistencemi. Celkem má vítěz Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hráče z posledních čtyř let na kontě v NHL 399 utkání a 393 bodů (189+204). V play off přidal v 52 utkáních 53 bodů (20+33).

Třiadvacetiletý Matthews si při pondělní porážce v Ottawě 5:6 v prodloužení připsal tři body (2+1), o dva dny později při výhře nad stejným soupeřem 2:1 vstřelil jednu branku a ve čtvrtek při vítězství opět na domácím ledě znovu nad Senators 7:3 zaznamenal dvě trefy a stejný počet asistencí. Tuto bilanci zopakoval v sobotu v Montrealu při výhře 5:3.

Matthews s 18 góly z 18 zápasů vládne v této sezoně střelcům o šest branek před McDavidem a Brockem Boeserem z Vancouveru. V produktivitě je čtvrtý s 29 body.

Čtyřiadvacetiletý McDavid si připsal po dvou asistencích v pondělí doma při prohře s Winnipegem 5:6 a o dva dny později také na vlastním ledě při výhře nad stejným soupeřem 3:2. V pátek při vítězství v Calgary 2:1 vyšel naprázdno a v sobotu ozdobil domácí výhru Flames v další „bitvě o Albertu“ 7:1 hattrickem a dvěma přihrávkami.

McDavid vládne produktivitě NHL s 37 body z 20 zápasů. Má sedmibodový náskok před klubovým spoluhráčem Leonem Draisaitlem.