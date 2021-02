Pastrňák vypadl z elitní formace. Ale jdu ke Krejčímu, zahání obavy

Elitní formace Bostonu v posledních zápasech nešlape. Pastrňák po famózním návratu do sestavy po zranění, kdy vstřelil pět gólů v úvodních třech zápasech, nepřidal ani jeden další. Lajna Marchand, Bergeron, Pastrňák aktuálně není jednou z nejnebezpečnějších, a tak přichází změna.

Proto kouč Bruce Cassidy místo českého čísla 88 nasadí do prvního útoku Jakea DeBruska, jenž tam hrál zkraje sezony při Pastrňákově absenci. A také doufá, že se nedávný rekonvalescent probudí vedle svého velkého kamaráda. Počítá s tím, že roli by mohl sehrát i psychologický efekt.

„Krejča je podceňovaný hráč. Má neskutečný přehled na ledě, jeho cit pro hru a trpělivost je neuvěřitelná,“ básnil Pastrňák před americkými novináři poté, co byla změna v sestavě oznámena.

„Když jsem byl na začátku sezony zraněný a sledoval ho z tribuny, tak jsem si zase uvědomil, že na ledě vypadá, jako by měl strašnou spoustu času. V jeho podání se zdá všechno tak snadné, když si vezme puk. Je to jeho styl. Odjakživa je to mimořádný hokejista a pro mě skvělý mentor. Pomáhá, že jsme ze stejné země. Jsem nadšený, že s ním můžu hrát na křídle.“

Asi není potřeba přesvědčovat o nadšení, které z Pastrňáka doslova tryská. Možná i on sám doufá, že díky Krejčímu na ledě pookřeje, protože jeho produktivita ustrnula a v posledních dvou zápasech zaznamenal dokonce jen jednu střelu na bránu.

„Miluju hrát s Krejčím. Je to neuvěřitelný hokejista. Za ty roky jsme si vybudovali vzájemnou chemii a stali se z nás skuteční kamarádi. Vím, co od něj můžu očekávat, takže mi ten přesun nevadí, funguje nám to spolu,“ vykládá Pastrňák, který počítá s tím, že bude muset změnit styl.



Zatímco s Marchandem a Bergeronem to bylo především o rychlosti, s Krejčím bude muset hledat především volné pozice pro zakončení.

„S Bergeronem a Marchandem je to extrémně rychlý hokej. Forčekujete a snažíte se získat puk a okamžitě valíte na bránu soupeře,“ popisuje. „S Krejčou je to trochu jiné. Zpomaluje hru a dává svým křídlům víc času. Vím, že když má puk, tak musím být připravený na nahrávku. Musím celou dobu střílet. Klidně i od červené.“

David Pastrňák (88) a David Krejčí (46) oslavují bostonský gól.

Spokojený vypadá pochopitelně i Krejčí, který k sobě dlouhodobě hledá pravé křídlo. Už už to vypadalo nadějně, když s ním nastupoval Ondřej Kaše, jenže ten stačil odehrát v nové sezoně jen dva duely a od té doby se kurýruje z dalšího otřesu mozku. O to víc je teď rád za Pastrňáka.

„Výborně si sedíme. Je to jeden z nejlepších hráčů v lize. Kdo by s takovým nechtěl hrát? Jsem nadšený,“ pravil Krejčí. „Na ledě zvládne všechno sám. Já se jen budu snažit udělat to nejlepší pro něj vzadu a jakmile budeme mít puk, tak můžeme ukázat ofenzivní schopnosti a instinkt. Naše hra začíná v obranném pásmu, snažíme se mít puk co nejvíc na holi. Když se nám to bude dařit, tak se nemůže stát nic špatného,“ věští.

Jestli bude trenérův tah ideální pro všechny, se ukáže záhy.