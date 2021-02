Pastrňáka nezastaví ani slunce. Po hattricku tančil na Barbie Girl

Utkání mezi Bruins a Philadelphia Flyers začalo v pět odpoledne tamního času, tudíž hokejisté si vyzkoušeli první třetinu se sluníčkem a stíny vrhané statnými stromy, zatímco zbytek utkání odehráli pod tmavým nebem za umělého osvětlení.

„Obojí bylo krásné, celkově šlo o neuvěřitelný zážitek,“ pochvaloval si Pastrňák. Radost mohl mít náramnou, Bruins zejména díky jeho třem trefám vyhráli 7:3.



Dojem mu nezkazil ani fakt, že první třetinu musel útočit právě proti slunečním paprskům, ostatně hned v prvním střídání využil nahrávku Brada Marchanda a otevřel skóre utkání. „Byla to zároveň výzva i sranda. Marchand mi říkal, že vůbec nic neviděl, ani bránu, tak radši celou dobu jen nahrával,“ culil se český útočník.

Podívejte se na Pastrňákův hattrick:

NHL @NHL It's a David Pastrnak (@pastrnak96) @Enterprise hat trick at Lake Tahoe. Remarkable! #NHLOutdoors https://t.co/S3GMS0hmda oblíbit odpovědět

On si s horším výhledem starost nedělal. „Věděl jsem, že mi nahraje a taková střela z první je pro gólmana náročná,“ vysvětloval.

Druhá třetina proběhla za přijatelnějších podmínek pro hokej. Když měl bostonský trenér Bruce Cassidy říct, co ho na speciálním zápase bavilo nejvíc, odpověděl: „Když jsme odcházeli po první třetině do šatny. Slunce zašlo a mně připadalo, že jsem se vrátil v čase do dob, kdy jsem hrál hokej jako dítě na zamrzlém rybníku.“

A právě v prostřední části Bruins rozhodli o svém vítězství, čtyřmi góly dali zapomenout na to, že první třetina skončila nerozhodně 2:2.

Hattricku dosáhl Pastrňák v poslední třetině, špatnou rozehrávku Flyers zachytil mladík Jack Studnicka, poslal puk do levého kruhu pro vhazování, kde už čekal na střelu bez přípravy Pastrňák.

„Dneska zaválel,“ uznal kouč Cassidy.

A nejen v utkání, české křídlo pobavilo i v pozápasovém rozhovoru, na který přišlo v růžových brýlích.

„Poslouchali jsme zrovna písničku Barbie Girl a tancovali, když mi řekli, že mám přijít sem. Trochu jste mi to zkazili, chlapi. Kdo ví, co bude hrát, až se vrátím!“ vtipkoval.



A proč měl růžové brýle? Kapitána Patrice Bergerona napadlo, že se v čase vrátí nejen v myšlenkách, ale i módou, a připravili si oblečení z devadesátých let.

„Vypadalo to, jako kdyby prohrabali můj starý šatník,“ smál se Cassidy.



Nakonec možná i to pomohlo dostat Pastrňáka do pohody. Čtyřiadvacetiletý Čech prožil třígólový zápas podruhé v sezoně a shodou okolností to i v prvním případě odnesli Flyers. Na začátku února při výhře na ledě soupeře 4:3 v prodloužení stihl ještě asistenci navrch.

Vstřelil tak už desátý hattrick kariéry v NHL; liga napočítala, že jen šest hráčů jich ve věku do 25 let nastřílelo více: Wayne Gretzky (37), Mario Lemieux (25), Mike Bossy (17), Rick Martin (16), Jari Kurri (14) a Glenn Anderson (11).

Pastrňákovi bude pětadvacet let 25. května, kolik hattricků ještě stihne nastřílet?

Podívejte se na tým Bruins v devadesátkové módě, vepředu kráčí kapitán Bergeron: