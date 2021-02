Z pacienta je zase hvězda. Uzdravené eso Bostonu stíhá hokejové legendy

„Zrovna jsme v kabině poslouchali písničku Barbie Girl,“ vysvětloval zase, proč při rozhovoru pod noční oblohou nasadil sluneční brýle s křiklavě růžovými obroučkami.

Pastrňákův agent Aleš Volek se jen usměje a pronese: „Bylo prostě vidět, jak si to parádně užil.“



Boston díky hattricku jeho klienta v nevšedním utkání přestřílel Philadelphii 7:3. „Pasta zaválel,“ lebedil si i bostonský kouč Bruce Cassidy. „Pro tým měl obrovský efekt, který jsme potřebovali.“

Ohromně vypadají i čísla českého střelce. Zaznamenal 59 gólů a 113 bodů v posledních 82 zápasech základní části NHL. Jen okolnosti rozdělily zářezy do tří sezon.

Do března 2019, kdy se vracel po operaci palce na levé ruce. Do minulého ročníku, v němž ho zastavila pandemie koronaviru.

David Pastrňák z Bostonu uniká obraně Philadelphie v utkání pod širým nebem u jezera Tahoe.

A do letošní zkrácené základní části, ve které si třígólovým večerem vylepšil statistiky na 14 bodů (9+5) za devět zápasů. „Nejen ten poslední, ale už i ty předchozí ukazovaly, že je David stoprocentně fit a má výkonnost, jakou měl před zraněním,“ pochvaluje si Volek. Eso Bostonu kvůli operované chrupavce v pravé kyčli marodilo bezmála čtyři měsíce, vynechalo i sedm úvodních mačů Bruins.



„Pohyb pro něj představuje zábavu. Zároveň ale dobře věděl, že zákrok je do budoucna nevyhnutelný a nahrála mu doba, kdy se moc nehrálo,“ přibližuje Pastrňákův agent. „Nebylo to pro něj jednoduché, ale stejně jako se vším se popral skvěle.“

Vykurýroval se na přelomu ledna a února - o pár týdnů dřív, než se odhadovalo. „Vykládal jsem mu zkušenosti hráčů, kteří zmeškali spoustu času a přípravu mezi sezonami, “ přibližoval webu The Athletic kouč Cassidy. „Obvykle nohy fungují, protože i se zraněním můžete bruslit. Horší to je, když nohy chcete synchronizovat s rukama. Načasování bývá problém, jeho to ale zjevně netrápí.“



Uzdravený Pastrňák vlétl do NHL, po třech duelech měl pět tref a propočítávalo se, že ani znatelné manko jej nemusí připravit o šanci na obhajobu Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra NHL. Leč pak nastal čtyřzápasový gólový útlum. Následek uspíšeného uschopnění? „Určitě ne, doktoři ani fyzioterapeuti by mu to nedovolili,“ ujišťuje Volek.

Spíš dílo náhody než dopad několikaměsíční pauzy. Kouč Cassidy také minulý týden roztrhl Pastrňákovu lajnu s Marchardem a Bergeronem. Ne kvůli tomu, že by hráli zle, ale spíš proto, aby v elitní formaci pookřál DeBrusk a Pastrňák naopak gólově nakopl druhou lajnu krajana a kamaráda Krejčího.

V neděli Cassidy poskládal obávanou trojici zase k sobě a Pastrňák třikrát skóroval při hře pět na pět, Bruins dominovali. „Byla to nádherná výzva,“ líčil Pastrňák. „Hráli jsme za slunce i po jeho západu, byl to neuvěřitelný zážitek.“



Při online rozhovoru se křenil. Zajímavě rozvíjel odpovědi. Vtipkoval. Byl ve svém živlu podobně jako na ledě. „Kluci, mrznu tady. Byla to, prosím, poslední otázka?“ tázal se zámořských reportérů a zkřehlé ruce schovával pod výstrojí.

Přitom bylo co rozebírat. Pastrňák si připsal druhý hattrick v sezoně a celkově desátý v NHL, což před 25. narozeninami svedla šestka velikánů. Z aktivních hráčů se to takhle brzo nepovedlo nikomu - Ovečkinovi, Malkinovi ani Crosbymu. A mimochodem, Jaromír Jágr zvládl za 24 sezon v NHL celkem 15 třígólových mačů.



Snad jedinou nepříznivou zprávou pro české fandy je, že Pastrňák zatrhl možnou účast na MS, o čemž po společné debatě informoval ve Sportu reprezentační manažer Petr Nedvěd.

Pastrňákova švédská partnerka Rebecca v červnu přivede na svět synka. „Pokud by to bylo možné, David by reprezentoval,“ říká agent Volek. „Ale myslím, že na tohle je ještě čas.“

Teď je doba, kdy střílí góly v NHL.