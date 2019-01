Úkaz Rittich. Český gólman dál ohromuje v NHL. Čím je výjimečný?

Vztek slavného hokejového útočníka byl oprávněný, Boleslav tehdy měla s gólmany problémy a zbytečně přicházela o body. Tvrdé lekce zapůsobily. Rittich pochopil, že bez píle a dřiny to nepůjde. Další rok už patřil k hlavním pilířům týmu, jenž dokráčel k historickému postupu do semifinále.

Změna přístupu Rittichovi ukázala, kudy vede cesta k úspěchu. Těží z ní dodnes. Dá se říct, že díky ní prorazil v Calgary a následně vytlačil z brány mazáka Mika Smithe. A zaslouženě.

Předvádí skvělé výkony a v NHL ho vyhlašují hvězdou zápasů. Jako naposledy proti nebezpečnému Coloradu, kdy zastavil 32 z 35 střel a uhájil 16. výhru ve svém 26. startu (do tří utkání však naskočil až v jejich průběhu).

Výsledky Calgary, které momentálně vládne Západní konferenci, stojí z velké části právě na něm. V průměru inkasovaných gólů je sedmý v celé NHL, výtečná je i jeho úspěšnost zákroků, která přesahuje 92 procent.

„Jo, teď je v pozici, že s ním stojí a padá výkon mužstva,“ souhlasí Výborný.

To je ohromné v době, kdy čeští gólmani v NHL vyklízejí pozice. „Já o něm vždycky věděl, že je výjimečný. Potvrzoval to už v mládeži, jenže byl svazem přehlížený a nedostával se do reprezentačních výběrů,“ vzpomíná trenér brankářů Petr Jaroš, jenž Ritticha cepoval v Jihlavě.

Podle něj je Rittichova největší výhoda, že nechytá stejně jako většina brankářů. „Je těžko čitelný, protože nedělá pořád ty stejné věci. Také je velice rychlý a flexibilní. Dokáže si sáhnout pro těžké puky a ustát složité situace. A hlavně má na chytání hlavu: nedělá z něj vědu a baví se. Žádný stres. Když se mu něco nepovede, tak se tím dlouho nezabývá. Hodně mu navíc pomohlo, že byl vždycky šikovný s hokejkou, což je v NHL nutnost.“

Sám Rittich o sobě říká, že je nervák, podle Mariána Jelínka, jenž ho vedl v Boleslavi, však umí své emoce dobře využít. Nerozhodí ho, spíš ho přimějí k zdravému naštvání a koncentraci.

„Nervy nejsou u sportovců na škodu, aktivují je k maximálnímu výkonu. Ono zase být úplný flegmatik podle mě není dobré. David se nestresuje, ale emoce s ním cloumají. Jenže s nimi umí nakládat. Z ničeho se nepodělá.“

V Calgary mu také pomáhá schopnost soudržnosti s týmem. Umí udělat legraci, přijme vtipy a narážky. Není náhodou, že má opakovaně nadstandardní vztahy se svými brankářskými kolegy. Tak jako s Lukášem Sáblíkem nebo Martinem Růžičkou si rozumí i se Smithem. „Rivalita? To neznám, jsme kamarádi, trávíme spolu dost času a vážíme si jeden druhého,“ vykládal na konci roku v rozhovoru pro MF DNES.

Scott Laughton z Philadelphie (vlevo) se snaží dostat puk za záda českého brankáře ve službách Calgary Davida Ritticha.

Rittich pochopitelně těží ze své výšky, v bráně zabere víc místa, ale faktorů, které ho ženou nahoru, je mnohem víc. Jedním z nich je smysl pro detail. Je pro něj přirozené, že zůstává déle na stadionu a probírá s trenéry gólmanů každou maličkost, která ho může posunout.

„Kolikrát jsem si říkal, že jsou to nesmysly. Třeba jak udělat zákrok lapačkou, jak přikrýt tyčku, kam dát nohu, jak udělat, aby mu při přesunu líp klouzal beton po ledě, ale zase ne moc, aby se včas zastavil... To je chování, které nasvědčuje tomu, že by z něj mohl být velký gólman,“ tvrdí Jelínek.

„Dominik Hašek šel do NHL také později a pak tam napsal nádhernou kariéru. Kdo ví, třeba David půjde v jeho stopách.“ Petr Jaroš

Rittich každým rokem vystoupí o pár schodů výš. Zlepšuje se zkušenostmi, ale také nesmlouvavým přístupem k silovému tréninku. Podle trenéra Jaroše se za poslední roky zlepšil především v téhle oblasti. „Rozhodně má mnohem silnější nohy a díky tomu je rychlý a déle vydrží. A zraje, v chytání je chytřejší. Snaží se být o krůček napřed před útočníky. Někdy kvůli tomu dostane zbytečný gól, ale člověk si takovými situacemi musí projít, aby se poučil a byl lepší.“

Je zřejmé, že Rittich v Calgary podepíše po sezoně novou smlouvu a stane se z něj i oficiálně jasná jednička. Vedení Flames se ostatně už ozvalo. „Zatím ale nespěcháme. Chceme počkat na konec ročníku a v jednáních zúročit Davidovy skvělé výkony, statistiky a týmový přínos,“ říká jeho agent Robert Spálenka.

Rittichova cena stoupá. Už nyní o něm lze říct, že je aktuálně nejlepším českým gólmanem. S ničím si zbytečně neláme hlavu, takže by mohl ustát i úspěch. A přestože je mu už 26 let, tak se může pořád zlepšovat.

„Dominik Hašek šel do NHL také později a pak tam napsal nádhernou kariéru. Kdo ví, třeba David půjde v jeho stopách,“ věští Jaroš.