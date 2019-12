„Nahrávač“ Krejčí se v NHL prostřílel k dvoustovce. Jenom další číslo, opáčil

Utkání s Carolinou, které Boston nakonec ovládl výsledkem 2:0, čekalo na první gól až do 56. minuty. Lídr mezi ligovými kanonýry David Pastrňák tentokrát se svými kličkami neuspěl, obranářský zápas tak musely ve prospěch Bruins rozhodnout až dvě závěrečné trefy z předbrankového prostoru.

Češi s 200 góly v NHL 1. Jaromír Jágr 766

2. Patrik Eliáš 408

3. Milan Hejduk 375

4. Bobby Holík 326

5. Petr Sýkora 323

6. Petr Klíma 313

7. Petr Nedvěd 310

8. Radim Vrbata 284

9. Robert Lang 261

10. Martin Straka 257

11. Václav Prospal 255

12. Robert Reichel 252

13. Martin Havlát 242

14. Martin Ručinský 241

15. Tomáš Plekanec 233

16. Radek Dvořák 227

17. Milan Michálek 208

18. Jakub Voráček 201

19. David Krejčí 200



„Byl to trochu play off styl, ale v téhle lize musíte umět vítězit na všechny možné způsoby,“ ví zkušený David Krejčí.

Jeho zásahu předcházela radost spoluhráče Charlieho Coylea, který na hranici brankoviště usměrnil puk těsně vedle betonu gólmana Hurricanes Jamese Reimera (Petr Mrázek byl tentokrát v roli náhradníka).

Asi za minutu následovala pojišťovací trefa, v níž měli prsty dva čeští Davidové ve službách Bostonu. Pastrňák udržel za brankou kotouč, posunul jej na modrou čáru k Charliemu McAvoyovi a jeho ránu od modré přesně tečoval jubilant Krejčí.

O tom, že vstřelil dvoustý gól v nejlepší hokejové lize světa, se dozvěděl až po utkání od zámořských novinářů.

„Ale je to pro mě jenom číslo, nehoním se za rekordy. Potěší spíš to, když z toho kápne něco pro tým,“ vážil si Krejčí výhry. Mimochodem, na konci listopadu dosáhl na tentýž milník také Jakub Voráček z Philadelphie.

200. gól Davida Krejčího v NHL:

Krejčího přínos týmu ocenil trenér Bruce Cassidy. „Je to typ hráče, který raději přihraje, než aby vystřelil. Je to nesobecký kluk, profík, který vždycky myslí na své spoluhráče. Navíc už má v lize něco za sebou,“ chválil kouč 33letého centra, který odehrál od ledna 2007 všech 872 zápasů v NHL v dresu Bostonu. Během nich nastřádal kromě 200 gólů také 464 asistencí.

Při zranění Patrice Bergerona válí Krejčí v elitní lajně po boku krajana Pastrňáka. Ten s 25 góly kraluje ligovým střelcům, naposledy však vyšel naprázdno. A tak pomohl druhý David.

„Přece nečekáte, že bude Pasta skórovat v úplně každém zápase, to prostě nejde. Proti Carolině to byl duel, v němž nebyl na nic čas. Puk pořád odskakoval a bylo jasné, že to nebude žádný gólový koncert. Zato se nám dařilo v obraně, takže i těch pár gólů nám na výhru stačilo,“ řekl trenér Cassidy. Jeho svěřenci triumfovali už poosmé v řadě a momentálně kralují celé NHL.

Kromě Krejčího se ještě jeden hráč z řad Bruins dočkal proti Carolině významné osobní mety. Slovenský gólman Jaroslav Halák přispěl k triumfu 24 zákroky, vychytal druhé čisté konto sezony a hlavně 500. výhru v kariéře.

Dalším protivníkem rozjetého Bostonu bude v noci na pátek Chicago.