Krejčí odmítl dvěma góly prohru Bostonu, skórovalo ještě pět Čechů

V bohatém sobotním programu skórovali další čtyři čeští hráči. Filip Chytil odstartoval sedmou trefou sezony úžasný obrat New Yorku Rangers v Montrealu z 0:4 na konečných 6:5. Carolina porazila Floridu 4:2 i díky gólu Martina Nečase a 21 zásahům Petra Mrázka.

Martin Nečas Filip Chytil Ondřej Palát

Ondřej Palát zpečetil brankou v závěru výhru Tampy Bay 6:2 nad Anaheimem. Jakub Vrána naopak otevřel skóre, ale s Washingtonem podlehl doma Vancouveru 1:2 po nájezdech. Český útočník dostal v NHL potřetí v kariéře důvěru v rozstřelu, poprvé ale neuspěl. Pavel Francouz nahradil v brance Colorada od druhé třetiny Philippa Grubauera za stavu 1:4 a z dvanácti střel neinkasoval, ale Toronto uhájilo vedení a zvítězilo 5:3.

Teprve podruhé v sezoně se stalo, že hokejisté Washingtonu prohráli navazující zápasy. Po nezdaru 1:4 s Rangers totiž průběžný lídr Východní konference i celé NHL v sobotu nedokázal před svými fanoušky vyzrát na Vancouver.

Úvod tomu přitom vůbec nenasvědčoval, když favorita poslal do vedení už ve 3. minutě Jakub Vrána. Své 11. trefy sezony dosáhl ukázkovou bombou z levého kruhu po přihrávce Larse Ellera. Ve 14. minutě ale z přesilovky srovnal švédský centr Canucks Elias Pettersson a stav 1:1 díky zákrokům brankářů Bradena Holtbyho i Jacoba Markströma vydržel až do samostatných nájezdů.

I v závěrečné disciplíně měli muži v maskách navrch. Rozhodnutí přinesla až sedmá dvojice, v níž uspěl kapitán kanadského celku Bo Horvat. Mezi neúspěšné exekutory Capitals patřil i Vrána (14:53, 1+0, +1, 4 střely). V zápase za domácí bojovali i obránci Radko Gudas (18:06, +1) a Michal Kempný (16:26, +/-: 0, 1 střela).

Hokejisté Calgary nastupovali proti domácí Philadelphii po předchozích šesti porážkách v řadě s hrozivým skóre 5:23. Kanadskému celku vázla hlavně ofenziva a český gólman David Rittich i přes pár chyb v rozehrávce v daném období jednoznačně patřil mezi opory celku.

To vše se ukázalo i proti Flyers. Na první gól se čekalo až do 34. minuty, kdy domácí poslal do vedení Jakub Voráček (17:37, 1+0, +1, 2 střely). V produktivitě se trápící český útočník ukončil své dvanáctizápasové čekání na jubilejní 200. trefu kariéry v NHL poté, co za již překonaným Rittichem po ráně beka Sanheima doklepl puk do odkryté brány. Na danou metu dosáhl jako 18. Čech v historii a brzy jej může napodobit i bostonský David Krejčí, jenž má aktuálně 198 branek.

V úvodu třetí třetiny ale Flames vrátil do hry Andrew Mangiapane. Když už vše vypadalo na prodloužení, udělal hostující Rittich chybu při rozehrávce za bránou a Kevin Hayes v 57. minutě snadno vrátil Philadelphii vedení. Následně český gólman zamířil na střídačku a Calgary se při hře s šesti hráči v poli podařilo ještě srovnat. Po nepřesné střele do zadního mantinelu pohotově dorážel Elias Lindholm - 2:2.

V prodloužení a rozhodujících nájezdech ovšem Rittich (celkově kryl 36 z 38 střel a všechny tři nájezdy) vše napravil, když předvedl několik těžkých zákroků. Rozdílovým mužem byl Matthew Tkachuk, jenž si v rozstřelu doslova vychutnal Cartera Harta a přerušil tak černou sérii svých barev. Radost z důležité výhry měl i český útočník Michael Frolík (9:06, +/-: 0).

Krejčí se v utkání Bostonu proti Minnesotě prosadil během 48 sekund při hře šest na pět. Nejdříve po přihrávce Patrice Bergerona, který asistoval u čtyř branek Bostonu, snížil střelou do prázdné branky. Poté rodák ze Šterberku vyrovnal přesnou střelou z levého kruhu k bližší tyči. U obou gólů byl na ledě i David Pastrňák, který v utkání nebodoval. Obrat dokonal obránce Torey Krug v čase 62:41.



Výsledky NHL:

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Góly:

22:25 Kopitar (Doughty, A. Kempe)

58:25 Prochorkin (Roy, Walker) Góly:

10:24 Kessel (Keller, Stepan)

35:29 Crouse (Söderberg, Hinostroza)

57:50 Fischer Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Walker, Doughty, B. Hutton, Martinez, J. Ryan, Roy – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Grundström, J. Carter, Toffoli – A. Kempe, Lizotte, Wagner – Clifford, Amadio, Prochorkin. Sestavy:

Raanta (Kuemper) – Ekman-Larsson, Demers, Chychrun, Goligoski, Oesterle, Ljubuškin – Dvorak, Schmaltz, Garland – Crouse, Söderberg, Kessel – Hayton, Stepan, Keller – Fischer, Richardson, Hinostroza. Rozhodčí: St. Laurent, O'Halloran – Murchison, Gawryletz

St. Louis Blues St. Louis Blues : Nashville Predators Nashville Predators 2:4 (1:3, 0:0, 1:1) Góly:

13:55 K. Kostin (B. Schenn)

56:52 Pietrangelo (Perron, R. O'Reilly) Góly:

00:20 F. Forsberg (Arvidsson, Josi)

03:40 Ekholm (Mikael Granlund, Fabbro)

18:34 Sissons (Olivier, Watson)

59:29 Järnkrok (Watson) Sestavy:

Binnington (Allen) – Parayko, Pietrangelo, Bouwmeester, Faulk, Dunn, Bortuzzo – Schwartz, B. Schenn, Bozak – Barbašev, R. O'Reilly, Perron – Sanford, Thomas, Sundqvist – MacEachern, J. de La Rose, K. Kostin. Sestavy:

Saros (Rinne) – Josi, Ellis, Ekholm, Fabbro, Hamhuis, Irwin – F. Forsberg, Johansen, Arvidsson – Järnkrok, Duchene, Mikael Granlund – Grimaldi, Bonino, C. Smith – Watson, Sissons, Olivier. Rozhodčí: Rehman, Pochmara – Smith, Galloway

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Florida Panthers Florida Panthers 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) Góly:

09:35 Pesce (T. Teräväinen, Edmundson)

14:20 Nečas (D. Hamilton, Slavin)

37:45 D. Hamilton (T. Teräväinen, Svečnikov)

58:58 Svečnikov (T. Teräväinen, Aho) Góly:

08:36 Ekblad (Acciari)

08:54 B. Boyle (Sceviour, Strålman) Sestavy:

Mrázek (Reimer) – Slavin, D. Hamilton, Edmundson, Pesce, Gardiner, T. van Riemsdyk – Svečnikov, Aho, T. Teräväinen – Dzingel, J. Staal, Foegele – Niederreiter, Wallmark, Nečas – B. McGinn, Luostarinen, Martinook. Sestavy:

Bobrovskij (Montembeault) – Yandle, Ekblad, Matheson, Strålman, Pysyk, Brown – Huberdeau, Barkov, Dadonov – B. Boyle, Trocheck, Connolly – Vatrano, Malgin, Hoffman – Toninato, Acciari, Sceviour. Rozhodčí: Joannette, Nicholson – Barton, Murphy

New Jersey Devils New Jersey Devils : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) Góly:

23:58 Palmieri (Hall, Vatanen)

44:42 Butcher (Hischier)

46:41 Coleman

55:23 Hall

59:48 Coleman (Wood, Hayden) Góly:

23:32 Hirose (Bowey) Sestavy:

Domingue (Blackwood) – Severson, A. Greene (C), P. K. Subban, Vatanen, Tennyson, Butcher – Palmieri, Hischier, Hall (A) – Simmonds, J. Hughes, J. Boqvist – N. Gusev, Zajac (A), Seney – Hayden, Coleman, Wood. Sestavy:

J. Bernier (Howard) – Bowey, Ericsson, Cholowski, Hronek, McIlrath, Nemeth – Mantha, D. Larkin (A), Bertuzzi – Fabbri, Filppula, Athanasiou – Perlini, Nielsen (A), Hirose – Glendening (A), Ehn, Helm. Rozhodčí: Rooney, Skilliter – Driscoll, MacPherson Počet diváků: 16 514

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) Góly:

08:23 Wheeler (Roslovic, D. Kulikov)

25:19 Ehlers (Wheeler)

34:43 Perreault (Lowry, Copp)

58:06 Copp Góly:

04:59 Dubois (Jenner, Bjorkstrand)

26:30 S. Jones (Werenski, Atkinson)

27:17 Nyquist (Bjorkstrand, N. Foligno) Sestavy:

Brossoit (49. Hellebuyck) – Morrissey (A), Poolman, D. Kulikov, Pionk, Beaulieu, Sbisa – Connor, Scheifele (A), Laine – Ehlers, Wheeler (C), Roslovic – Copp, Lowry, Perreault – Luoto, Gustafsson, L. Shaw. Sestavy:

Merzlikins (Korpisalo) – Werenski, S. Jones, R. Murray, D. Savard, Gavrikov, Kukan – Milano, Dubois, Bemström – N. Foligno (C), Texier, Atkinson (A) – Nyquist, Jenner (A), Bjorkstrand – Robinson, Wennberg, J. Anderson. Rozhodčí: McIsaac, Rank – Kovachik, Shewchyk Počet diváků: 15.325

San Jose Sharks San Jose Sharks : New York Islanders New York Islanders 2:1P (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0) Góly:

26:40 Sörensen (Ferraro, J. Thornton)

62:30 Couture (E. Kane, Burns) Góly:

27:05 Cizikas (Pelech, Pulock) Sestavy:

M. Jones (Dell) – R. Šimek, Burns, Vlasic, E. Karlsson, Dillon, Ferraro, Heed – E. Kane, Couture, Labanc – Meier, Goodrow, Marleau – Sörensen, J. Thornton, Gambrell – Radil, Suomela. Sestavy:

Varlamov (Greiss) – Leddy, Boychuk, Pelech, Pulock, D. Toews, Mayfield – Lee, Barzal, Eberle – Beauvillier, B. Nelson, Brassard – Dal Colle, Koivula, Jo. Bailey – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck. Rozhodčí: Hebert, Brenk – Amell, Pancich Počet diváků: 16 471

Boston Bruins Boston Bruins : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:4P (0:1, 2:2, 2:1 - 1:0) Góly:

24:14 DeBrusk (Chára, B. Ritchie)

39:56 Marchand (Krug, Bergeron)

58:05 Krejčí (Bergeron, DeBrusk)

58:53 Krejčí (Bergeron, Krug)

62:41 Krug (Bergeron, Marchand) Góly:

08:53 Zucker (Hunt, Zuccarello)

26:14 V. Rask (Spurgeon, Suter)

34:26 E. Staal (Suter, Zuccarello)

45:19 Fiala Sestavy:

T. Rask (Halák) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, Kampfer, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – Wagner, Krejčí (A), DeBrusk – Heinen, Coyle, Bjork – B. Ritchie, Kuraly, Nordström. Sestavy:

Stalock (Kähkönen) – Spurgeon, Suter, Dumba, Brodin (A), Hunt, Soucy – Zuccarello, E. Staal, Zucker – Fiala, M. Koivu (C), Parise (A) – Kunin, J. Eriksson Ek, Greenway – Hartman, V. Rask, Donato. Rozhodčí: Kozari, Peel – Marquis, Berg Počet diváků: 17 850

Dallas Stars Dallas Stars : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 2:1N (1:1, 0:0, 0:0 - 2:0) s.n.2:0 Góly:

14:08 Hintz (J. Klingberg)

Seguin Góly:

17:24 Määttä (DeBrincat) Sestavy:

Chudobin (Bishop) – J. Klingberg, Lindell, Heiskanen, Oleksiak, R. Polák, Sekera – Seguin, Dowling, Ja. Benn – Radulov, Pavelski, Hintz – Comeau, Faksa, Cogliano – Perry, Dickinson, Janmark. Sestavy:

Lehner (Crawford) – E. Gustafsson, Keith, Seabrook, de Haan, C. Murphy, Määttä – A. Nylander, J. Toews, Saad – P. Kane, D. Strome, DeBrincat – D. Kubalík, Kämpf, A. Shaw – Z. Smith, Dach, Carpenter. Rozhodčí: Hanson, MacDougall – Gibbs, Mach Počet diváků: 18 532

Washington Capitals Washington Capitals : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:2N (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

02:22 J. Vrána (Eller) Góly:

14:00 E. Pettersson (J. T. Miller, Q. Hughes)

Horvat Sestavy:

Holtby (Samsonov) – Kempný, Carlson, Orlov, Jensen, Siegenthaler, Gudas – Ovečkin, Kuzněcov, T. Wilson – J. Vrána, Eller, Oshie – Pánik, Stephenson, Boyd – Malenstyn, Sgarbossa, Leipsic. Sestavy:

Markström (Demko) – Edler, Stecher, Q. Hughes, Ch. Tanev, Jo. Benn, T. Myers – Pearson, E. Pettersson, Boeser – J. T. Miller, Horvat, Macewen – Leivo, Gaudette, Virtanen – Schaller, Beagle, Graovac. Rozhodčí: Luxmore, Chmielewski – Knorr, Cherrey Počet diváků: 18 573

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) Góly:

16:08 B. Point (Rutta, Kučerov)

25:28 Kučerov (Cirelli, Killorn)

32:39 B. Point (Hedman, Vasilevskij)

34:25 Maroon (Paquette, Sergačjov)

46:20 Cirelli (Kučerov, Hedman)

57:28 Palát (Shattenkirk, Gourde) Góly:

18:00 D. Grant

27:57 Rakell (Getzlaf, Fowler) Sestavy:

Vasilevskij (McElhinney) – Hedman, Shattenkirk, McDonagh, Černák, Sergačjov, Rutta, Coburn – Palát, B. Point, Kučerov – Verhaeghe, T. Johnson, Conacher – Killorn, Cirelli, Joseph – Maroon, Paquette, Gourde. Sestavy:

R. Miller (Gibson) – Guhle, Fowler, Gudbranson, H. Lindholm, Ja. Larsson, Holzer – Rakell, Getzlaf, Terry – Jones, Henrique, Silfverberg – N. Ritchie, Steel, O. Kaše – Rowney, D. Grant, D. Shore. Rozhodčí: Lambert, Sutherland – Murray

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Góly:

19:40 Eakin (Holden)

34:19 Theodore Góly:

05:17 McDavid (Draisaitl, Kassian)

16:00 Bear (Draisaitl, Kassian)

32:04 M. Granlund (Haas, P. Russell)

42:11 McDavid (Draisaitl) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Hague, Theodore, Holden, Engelland – Pacioretty, W. Karlsson, R. Smith – Marchessault, Eakin, Mark Stone – Tuch, Stastny, Glass – Carrier, Nosek, Reaves. Sestavy:

M. Smith (Koskinen) – Nurse, Bear, Klefbom, Jones, K. Russell, A. Larsson – Draisaitl, McDavid, Kassian – Khaira, Nugent-Hopkins, Neal – P. Russell, Sheahan, J. Archibald – M. Granlund, Haas, Chiasson. Rozhodčí: L'Ecuyer, McCauley – Gibbons, Tobias Počet diváků: 18.319

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:5 (1:4, 1:0, 1:1) Góly:

00:31 MacKinnon (E. Johnson, Kadri)

30:21 Burakovsky (Donskoi, Kadri)

46:54 Ničuškin (Cole) Góly:

09:49 N. Shore (Engvall, Holl)

10:56 Matthews (Barrie, Dermott)

13:22 Barrie (W. Nylander, Matthews)

17:36 Kapanen (Spezza, Muzzin)

59:59 Hyman Sestavy:

Grubauer (21. Francouz) – Girard, E. Johnson (A), Zadorov, Makar, Graves, Cole – Burakovsky, MacKinnon (A), Donskoi – Nieto, Kadri, Compher – Ničuškin, Bellemare (A), Tynan – Kameněv, Jost, O'Connor. Hlavní trenér: Jared Bednar. Sestavy:

Andersen (Kaskisuo) – Rielly (A), Ceci, Muzzin, Holl, Dermott, Barrie – I. Michejev, Tavares (C), Hyman – A. Johnsson, Matthews (A), W. Nylander – Kerfoot, Spezza, Kapanen – Engvall, F. Gauthier, N. Shore. Hlavní trenér: Sheldon Keefe. Rozhodčí: Reid Anderson, Gord Dwyer. Čároví: Ryan Daisy, Pierre Racicot Počet diváků: 18137

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New York Rangers New York Rangers 5:6 (3:0, 1:3, 1:3) Góly:

02:03 Domi (Suzuki, Lehkonen)

10:00 Lehkonen (Armia, Reilly)

19:26 Domi (Suzuki, Chiarot)

22:51 S. Weber (Chiarot, Hudon)

45:20 Lehkonen (Domi) Góly:

26:10 Chytil (Panarin, Skjei)

27:06 Bučněvič (B. Howden)

29:30 Lemieux (Fox, Trouba)

45:51 Panarin (Kreider, R. Strome)

48:40 Lemieux (B. Howden, Skjei)

52:10 Trouba (R. Strome) Sestavy:

Price (Kinkaid (C)) – S. Weber, Chiarot (A), Petry, Mete, C. Fleury, Reilly (A) – Gallagher, Danault, Tatar – Lehkonen, Domi, Suzuki – Armia, Kotkaniemi, Hudon – Weal, N. Thompson, Cousins. Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – Trouba (A), Skjei, DeAngelo, Hájek, Fox, R. Lindgren – Bučněvič, Chytil, Kreider (A) – Panarin, Fast (A), R. Strome – Kakko, B. Howden, Lemieux – Br. Smith, McKegg, Haley. Rozhodčí: Meier, Hebert – Nagy, Mills Počet diváků: 21 302