Pastrňáka nahání letka z Edmontonu. Utáhne ale hvězdné duo celý tým?

Se 17 góly má český forvard jen jednobrankový náskok na Draisaitla, McDavid se zatím prosadil 14krát. V produktivitě už ale edmontonská „dvojčata“ Pastrňákovi výrazně pláchla - útočník Bruins se svými 32 body zaostává o osm, respektive jedenáct bodů.

Mohl za to neskutečný minulý týden, během nějž se McDavid a Draisaitl ve třech zmíněných duelech tak rozstříleli (McDavid byl rovněž zvolen hvězdou týdne).

Obzvlášť vyvedená byla partie s Coloradem (6:2), v níž Kanaďan zaznamenal hattrick a tři přihrávky, parťák z Německa se zase blýskl pěti asistencemi.

„Connor po ledě vyloženě létal. Řeknu vám, že bych rozhodně nechtěl být na straně protivníka,“ chválil svého kolegu po výjimečném večeru Draisaitl. McDavid mu kompliment vrátil: „Kromě toho, že je to fantastický hokejista, máme jednu velkou výhodu: vždycky víme, co ten druhý provede.“

Jejich chemie je nepopiratelná. Své o tom ví Zack Kassian, třetí do party k dobře sehrané dvojici. Ač sám si při zmíněné kanonádě proti Avalanche připsal „jen“ gól, jen nastupovat po boku takových kanónů je pro něj zážitkem.

160 bodů Tolik jich může mít na konci základní části Leon Draisaitl, pokud vydrží v nastoleném tempu. Na tuto hranici se v historii NHL dostali jen dva hráči.

„Teď o tom moc nepřemýšlím, ale jednoho dne, až budu mít po kariéře, se k jejich představení budu vracet a vzpomínat,“ zasnil se Kassian. Urostlý řízek sice ve formaci s hvězdami hlavně tvrdí hru, se svými 191 centimetry a 96 kilogramy ale zároveň proráží cestu hbitějším spoluhráčům a vytváří pro ně prostor k zakončení.

„Díky Zackovi máme na ledě mnohem víc místa. Forčekuje, dohrává souboje, tím nám hrozně pomáhá. Přesně někoho takového k sobě potřebujeme,“ kvituje černou práci jednoho ze svých křídel McDavid.

Stačí prvotřídní výkony dvou hráčů?

Chvalozpěvů na elitní řadu Edmontonu uslyšíte v tuto chvíli (oprávněně) víc než dost. Jenže co zbytek mužstva? V týmovém bodování je za Draisaitlem (43 bodů) a McDavidem (40) velká propast, společně s Kassianem následují další tři borci s patnácti zápisy. Zbytek hráčů má devět bodů a méně.

Koncentrace ofenzivního potenciálu do jediné útočné formace si jsou vědomi i sami hráči, včetně obránce Oscara Klefboma. „Je super mít ty dva (McDavida a Draisaitla) v týmu, ale musíme se připravit na to, že soupeři půjdou čím dál víc právě po nich. Potřebujeme, aby se na gólech podílelo mnohem víc kluků,“ varoval švédský bek.

Jeho slova dokládá i minulá sezona, v níž se oba hvězdní útočníci zařadili mezi nejproduktivnější hráče NHL. Jenže Edmonton skončil v Pacifické divizi poslední a jeho hráči mohli play off sledovat jenom v televizi. Mimochodem, do vyřazovacích bojů se Edmonton za posledních třináct let dostal jen jednou.

Zatím se Oilers plašit nemusí, jelikož se stále drží na předních příčkách Západní konference. Jejich forma je však momentálně závislá na duu McDavid-Draisaitl, což by kanadskému mužstvu na úspěch opět nemuselo stačit.