Frustrovaná superstar. McDavidovy body se ztrácejí v mizérii Edmontonu

Když před dvěma lety pomohl ukončit desetileté čekání Oilers na play off, vypadalo to, že se ligový otloukánek konečně vyhrabal z dlouhotrvající bídy. Dokráčel do druhého kola, odkud navíc vypadl až po sedmizápasovém dramatu s tehdy silným Anaheimem. Zdálo se, že roky strádání jsou konečně pryč.

Ne tak docela.

Stejně jako loni se Edmonton i v této sezoně ocitl daleko za hranicí zajišťující účast ve vyřazovacích bojích. Hvězdný kapitán týmu Connor McDavid se musí znovu smířit s tím, že se se svou družinou zúčastní play off pouze jako televizní divák.

„Chceme hrát o Stanley Cup, já i všichni ostatní. Takže z toho logicky nemám radost. Tohle léto bude hodně dlouhé,“ kousal se McDavid naštvaně do rtu.

Častý obrázek této sezony - sklíčený Connor McDavid v kontrastu s radujícími se protivníky.

Paradoxem je, že jeho bodový přírůstek pokračuje v rostoucí tendenci (až na kolonku +/-, kde si naopak oproti loňsku výrazně pohoršil). Jeden zápas před koncem základní části má 22letý centr na kontě 116 bodů (41+75), zatím nejvíce ve své profesionální kariéře. Nebýt bombastické sezony Nikity Kučerova z Tampy, získal by McDavid potřetí v řadě Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hokejistu ročníku.

Týmový nezdar však mistra světa z roku 2016 užírá mnohem více. „Je to nanic. Celou sezonu jsme pozadu. Série porážek se nás pořád držely a my si s nimi neuměli poradit. Nedokázali jsme zastavit krvácení,“ ohlížel se za dalším deprimujícím ročníkem McDavid.

Mužstvu podle něj nijak nepomohlo ani to, že po lednovém vyhazovu Petera Chiarelliho zůstali Oilers oficiálně bez generálního manažera.

„Vždyť ještě pořád žádného nemáme! Doufám, že se na tohle místo povede sehnat správného člověka. Je tu spousta blbostí, které je potřeba vyřešit,“ nastínil McDavid nepříliš pohodovou situaci v klubu.

Nabízí se otázka, zda Kanaďan v rámci zmíněného „dlouhého léta“ neoželí květnové mistrovství světa na Slovensku. Obzvlášť po sezoně, která byla vyčerpávající ve všech směrech. „Byl to šílený rok. Změna trenéra, změna generálního manažera. Jako na horské dráze. Po psychické stránce to byla obrovská výzva,“ bilancoval poslední měsíce McDavid.

Vedení Edmontonu čeká v mezisezonním období mnoho práce, aby se Oilers mohli příště kromě individuálního majstrštyku pyšnit také týmovým úspěchem.