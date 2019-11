Bezva kauf Nečas a sakra drahý Voráček. Kolik stojí český bod v NHL?

Často se opakuje, že National Hockey League je hlavně byznys. V nejlepší soutěži na světě se snoubí špičkový sport a miliardový obchod. Zvlášť v éře platových stropů musí kluboví manažeři a jejich pobočníci zvládat ne úplně jednoduché matematické propočty, aby nepřekročili limit. Majitelé také přirozeně sledují, jak se zhodnocují investice do hráčů.

Jako jedna z nejméně povedených se v úvodu ročníku 2019/20 jeví mzda pro Jakuba Voráčka z Philadelphie. Včetně podpisového bonusu už si z celkové gáže (9,25 milionu) vydělal přibližně 3,95 milionu dolarů, na ledě však v 22 zápasech nastřádal pouze čtyři góly a devět asistencí.

S nadsázkou viděno - jeden Voráčkův bod stál Flyers přes 300 tisíc dolarů, v přepočtu skoro sedm milionů korun.

Hráčovy služby obecně nespočívají pouze ve sběru branek a nahrávek. Nicméně zvlášť v zámoří jsou statistiky důležité - pro týmy, média i fanoušky.

Ostatně též kouč Alain Vigneault v pondělí po tréninku před reportéry řekl o Voráčkovi, Kevinu Hayesovi a Jamesi van Riemsdykovi: „Mám ty kluky rád. Jsou fajn. Ale jako od hokejistů od nich potřebuju víc. Tlak roste. Uběhla čtvrtina sezony a je čas, aby zabrali v produktivitě. Za ni přece berou balík peněz.“

Nejdražší české body v sezoně 2019/20 Michael Frolík 7,0

Jakub Voráček 6,9 Vladimír Sobotka 6,2 Tomáš Hertl 3,5 David Krejčí 3,3 Číslo udává částku, kterou klub z celkové gáže dosud v průměru vyplatil hráči za jeden bod získaný na ledě v milionech korun

Voráček si zvyká na odlišný herní systém nového trenéra. Jeho průměrný čas na ledě se pod Vigneaultem proti předchozímu ročníku zásadně srazil z 18 minut a 40 vteřin na 16:23. Často se vedle něj střídají různí parťáci.

Přesto působí nelichotivě, když ryšavé křídlo v bodování nasadilo tempo, jež by ho na konci základní části dovedlo k součtu 15+34 = 48, což by znamenalo jeho nejhorší výsledek od přestupu do Philadelphie v červnu 2011.

Zatímco v pořadí podle výše platu je v NHL na 33. pozici, v závodě o Art Ross Trophy se schovává až na 145. místě. Část příznivců Flyers v hale Wells Fargo Center na něj bučí. Někteří na internetu žádají, aby byl vyměněn.

„Těžko můžu změnit veřejné mínění,“ řekl Voráček deníku Inquirer. „Soustředím se teď hodně na bránění. Myslím, že jsem udělal slušné pokroky, jenže pořád dostávám kapky.“

Nejlevnější české body v sezoně 2019/20 Filip Chytil 0,62

Filip Chlapík 0,57 Martin Nečas 0,49 Dominik Simon 0,44 *Filip Hronek 0,36 Číslo udává částku, kterou klub z celkové gáže dosud v průměru vyplatil hráči za jeden bod získaný na ledě v milionech korun *Jediný obránce zařazený do přehledu iDNES, naprostá výjimka (viz text)

Co se týče poměru cena/výkon mezi krajany v NHL, je pro vlastníky Calgary Flames ještě méně výhodným zaměstnancem Voráčkův kladenský kamarád Michael Frolík.

Svezl se z druhé lajny do čtvrté. Navzdory slušné roční odměně, jež činí tři miliony dolarů (skoro 70 milionů korun), ve 23 startech pouze jednou skóroval a dvakrát nahrával - jeden jeho zápis do statistik stojí Flames sedm milionů korun.

Za ním už se skrývá pouze Lukáš Radil. V San Jose coby hokejový nádeník bez stálého fleku v sestavě vydělává skromných 700 tisíc dolarů hrubého (16,1 milionu korun) a ve 13 partiích má jalovou bilanci 0+0.

Tato čísla je třeba vnímat v souvislostech. Nelze opomíjet rozdíly v rolích, jež ve svých mužstvech plní třeba ofenzivní démon David Pastrňák a všestranný dříč Ondřej Palát. Úplně mimo je drtivá většina obránců, jejichž hlavním posláním není sběr bodů.

Veteráni, kteří si časem v NHL vysloužili štědřejší plat, logicky berou víc než draví zelenáči, jejichž příjmy jsou omezené pravidly o nováčkovských smlouvách.

A tak jsou na opačném konci českého žebříčku právě junáci, mezi nimiž se vyjímá v posledních týdnech zvlášť úspěšný Martin Nečas z Caroliny. Za „drobné“ odvádí skvělou práci - 3+6 v devíti listopadových mačích. Na jeden jeho bod Hurricanes vynaložili čtrnáctinu částky, kterou zaplatili Flyers za jeden bod Voráčkovi.

Gólová radost Martina Nečase v utkání s Montrealem.

Ještě větším úkazem je dvaadvacetiletý Filip Hronek, jediný zadák, jehož MF DNES do přehledu zařadila, jelikož je jeho produktivita ve vztahu ke gáži úžasně vysoká.

Za „almužnu“ (700 tisíc dolarů za sezonu) je s necelými 23 minutami na zápas nejvytěžovanější mezi borci Detroit Red Wings i mezi Čechy v NHL, přičemž stejně jako Voráček nastřádal 13 bodů. Za každý z nich mu klub dosud vysázel pouze zhruba 360 tisíc korun.

Naprosto špičkovou kvalitu za rozumnou cenu poskytuje Bostonu rozjetý David Pastrňák (1,17 milionu korun za bod). Washington si nemůže stěžovat na příspěvky jeho vrstevníka Jakuba Vrány (2,29).

Ani Voráčka však není radno odepisovat. V podobné krizi se v kariéře neocitl poprvé. Dá se očekávat, že překoná i splín z podzimu 2019.