Průšvih Dallasu: 17 hokejistů má covid. Tým nesměl trénovat a odkládá zápasy

Stars museli uzavřít svůj tréninkový kemp už v pátek 8. ledna, když se přišlo na to, že v organizaci houfně propuklo onemocnění covid-19.

Trenér Rick Bowness se chvíli poté dozvěděl ještě další nepříjemnou novinku, že jeho čtrnáct svěřenců bude úplně mimo.



Jak to? Pozitivní test na koronavirus mělo původně šest hráčů a dva členové realizačního týmu. Proto byl uzavřený tréninkový komplex Dallasu. NHL, zakládající si nyní na mimořádných bezpečnostních i hygienických opatřeních, oznámila, že všichni z klubu projdou důkladnými testy a všechny potenciální kontakty nákazy bude trasovat.



Jenže těsně před startem soutěže vyšlo najevo, že Stars mají dohromady už 17 nakažených borců a nebudou schopní nastoupit k prvním zápasům zkrácené sezony.



Radek Faksa v dresu Dallasu.

„Užili jsme si opravdu skvělé dny tréninkového kempu. Byli jsme rádi, v jakém světle se hráči ukazují a jaké pokroky jsme udělali. A potom nás zavřou, jsme pět dní bez tréninku a všechna ta práce je úplně pryč,“ postěžoval si Bowness na nhl.com.

Poslední finalisté Stanley Cupu naposledy trénovali minulou středu. Čtvrteční a páteční přípravu v minulém týdnu byli nucení zrušit. Na začátku tohoto týdne NHL povolila Dallasu alespoň minimální trénink s torzem mužstva.



Už tento čtvrtek a pátek přitom měli odehrát první duely na Floridě, v neděli se měli utkat s mistrovskou Tampou. Nic z toho neproběhne, jejich první tři duely jsou odložené.

Stars už sice znovu v malém počtu trénují, ale o jménech nakažených se zarytě mlčí. Na ledě se však neobjevil Čech Radek Faksa, ani Jason Dickinson či Joel Kiviranta. Na stadionu nebyli k sehnání rovnou čtyři beci základní sestavy Miro Heiskanen, Julius Honka, Esa Lindell a Jamie Oleksiak.

„Jsou to šílené časy. Samozřejmě máme spoustu nakažených, takže se musíme snažit být co nejvíc v bezpečí,“ řekl kapitán Jamie Benn.

Klasický hromadný trénink je ovšem v tuto chvíli nemožný. Dallas totiž nemá hráče, kteří by byli schopní nastoupit k přípravě i zápasu.



„Budeme to řešit den po dni. Uděláme všechno možné, aby byl tým připravený soupeřit, až padne puk na led,“ dodal kouč Bowness.

Ondřej Palát z Tampy Bay v šanci před brankářem Antonem Chudobinem z Dallasu.

Zpátky je alespoň hvězda posledního play off, gólman Anton Chudobin, jenž ve vyřazovacích bojích výborně zastoupil zraněného Bena Bishopa. Rus si však s covidem a dalšími zdravotními trably užil dost starostí.

V říjnu musel podstoupit operaci nervu na pravé ruce, potom prodělal koronavirus a k tréninku se vrátil až před pár týdny.

Sám byl nejistý, jestli má nyní vůbec přínos pro tým. „Zeptal jsem se po tréninku kouče brankářů, jak navenek vypadají moje výkony, a ten říkal, že mé pohyby a výkonnost vypadají v pohodě,“ popisoval Chudobin.

Tím výčet současných pozitiv končí navzdory tomu, že klub podle Bownesse splnil všechny hygienické podmínky pro udržení hráčů v bezpečí a ochránil je před nákazou.

„Je těžké říct, že existuje perfektní způsob, jak všechny hráče izolovat od viru. Je to otázka disciplíny každého z těch kluků, když ze stadionu odcházejí domů. Ale nějak se nám ta věc dostala do kabiny a snažíme se to nějak zvládnout,“ láteřil trenér.

Trenér Dallas Stars Rick Bowness

NHL momentálně diskutuje s vedením Stars o možném termínu jejich prvního duelu sezony. Nikdo však nyní nedokáže říct, zda nastoupí už 19. ledna proti Tampě, nebo až o pár dní později na domácím ledě s Nashvillem (22. ledna).



Útěchou by mělo být alespoň to, že pokud skutečně začnou sezonu až doma s týmem z Tennessee, budou u toho fanoušci. Dallas má možnost prodat lístky do čtvrtiny kapacity stadionu. Zda se to ale podaří, je také nejisté.



NHL krátce před první várkou zápasů nové sezony oznámila, že po vyhodnocení 12 tisíc testů mezi 1200 hráči je ve všech jednatřiceti klubech pouze 27 pozitivních hokejistů na covid-19. Ironií osudu tvoří většinu hráči Dallasu.



Stars si proto musejí na nejlepší hokej na rozdíl od ostatních ještě nějaký čas počkat. „Snažíme se adaptovat na to, co se na nás dál přivalí. Mám nějaký záložní plán, ale klidně ho vymažu a nahradím jiným podle toho, co nám další den přinese,“ ujišťuje kouč.