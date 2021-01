Češi na startu NHL. Jak koronavirové časy pozměnily jejich postavení?

„Prognózy hovoří o tom, že by se mohl vrátit v polovině února, ale teď vidíme, že je oproti plánu trochu v­ předstihu,“ naznačuje bostonský kouč Bruce Cassidy. Dění kolem čtyřiadvacetileté hvězdy Bruins vlastně perfektně vykresluje, čím si procházejí čeští vyslanci v NHL.

33 Čechů si připsalo start v základní části minulé sezony NHL, kterou v březnu utnul covid.

Covidová doba bere. I dává.



Pandemie hokejistům sebrala 26 duelů z obvyklé základní části, na valné většině stadionů se bude hrát bez diváků. Bezprecedentní časy ale hráčům nabídly vynikající příležitost na opravu těl, na což by normálně nezbyl čas. Skýtaly i nepoznané chvíle štěstí v soukromí. „Stihl jsem si užít rodinu, se vším pomáhal manželce,“ vykládá Tomáš Hertl.

Tátové a marodi

Pokud by existoval žebříček našinců, kterým covidové období prospělo, on by byl nejspíš na jeho vrcholu. V říjnu se stal tátou malého Tobiase. V klidu mohl vykurýrovat levé koleno, které si vážně zranil loni v lednu. „Dal jsem dohromady i loket a ­nemůžu se dočkat zápasu, vždyť to bude skoro po roce,“ hlásí sedmadvacetiletý centr. V San Jose má opět zastat vůdcovskou roli.

Facelift chrupavek v kolenou zvládl i brankář Pavel Francouz. Ač po podzimním zákroku strávil krátký čas na vozíčku, nyní je ve třiceti připravený v­ Coloradu bojovat o post jedničky.

Brankář Colorada Pavel Francouz zasahuje.

Řady otců počátkem roku rozšířil i Michal Kempný. Jenže při zdlouhavém podzimním trénování si bek Washingtonu přetrhl achilovku, jejíž léčba mu může vzít celý ročník. „Nikdo mi nevysvětlil, proč se to stalo. Může to souviset s hamstringem, se kterým jsem laboroval hrozně dlouho,“ přemítal snaživý obránce. „Beru to jako znamení a­ dar, jak vnímat tělo.“



Pokrácení dlouhodobé části zase Jakuba Voráčka připravuje o možnost přiblížit se po sezoně k tisícovce startů v NHL, což zatím svedlo jen 11 krajanů. A když se jej zámořští reportéři tázali, jak prodlouženou přestávku strávil a čím ji vyplnil, až s odzbrojující upřímností odpověděl: „Fucking nothing.“



Levná pracovní síla v Kanadě

Mimochodem, právě jeho Flyers ve středu ve 23.30 SEČ duelem proti Pittsburghu načnou celý ročník. Šéfové ligy, majitelé klubů i média se shodují: Bylo složité dohrát minulou sezonu. Ještě náročnější ale bude odehrát tu novou.

Čtyři divize, tři haly s lidmi Po 106 dnech od udělení Stanley Cupu startuje nový ročník NHL. Všude to neplatí. Tři arény (Arizona, Florida a Dallas) se při rozjezdu sezony zpřístupní divákům, hlediště zaplní zhruba ze čtvrtiny. Kvůli šíření viru nejsou vyloučená utkání na neutrálních místech. NHL také vytvořila čtyři nové divize. Týmy pouze v nich odehrají základní část čítající 56 duelů a také úvodní dvě kola play off. Nejlepší celek z každé divize postoupí do závěrečných sérií o Stanley Cup. Sezona skončí nejpozději 9. července.

Neutuchající šíření nákazy ve Spojených státech, narůstající ztráty klubů i přístup kanadských úřadů znemožňující pendlování přes hranice a NHL výrazně hatí plány. I proto se vytvořila divize, v níž se bude potkávat jen sedmička kanadských týmů. Za Montreal si v ní zahraje Michael Frolík. Březnový rozmach viru mu zabránil, aby se v závěru základní části přihlásil o výdělečnější angažmá. Na poslední chvíli před Vánoci vzal zavděk jedním z nejnižších možných kontraktů (750 tisíc dolarů), který mu na rok nabídli Canadiens. „Je to zvláštní, ale beru to do jisté míry jako nový začátek,“ říká dvaatřicetiletý útočník. V pondělí před uzávěrkou vydání ho ale Canadiens zařadili na listinu nechráněných hráčů.



Do Kanady se přestěhoval i Dominik Simon, který si v Calgary podobně jako v Pittsburghu může zahrát s­ největšími hvězdami týmu. V tréninku se nenápadný Čech objevoval vedle hbitého Gaudreaua a střelce Monahana.

Moc dalších indicií reportéři nezískají. NHL škrtla veškeré přípravné mače. Postačí jen kempy, v ­nich se ukázala čtyřicítka našinců.



Vir se šíří. Pomůže debutům?

Bude zajímavé sledovat, zda si v roztodivné sezoně NHL připíšou debut hráči jako Zohorna (Pittsburgh, sezonu ale začne na farmě ve Wilkes-Barre/Scrantonu), Jeník (Arizona), Jašek (Vancouver) nebo mladí brankáři Vaněček (Washington), Kořenář (San Jose) nebo Dostál (Anaheim), který si na podzim znamenitě počínal ve finské lize. Okolnosti jako zhuštěný program, zápasy se stejnými soupeři ve více dnech, opožděný start AHL a hlavně náhlé covidové ztráty tomu budou nahrávat.

41 krajanů se objevilo na kempech NHL před novým ročníkem.

Vedení NHL chce minimalizovat riziko nákazy a v manuálu apeluje i na takové drobnosti, aby hokejisté mačkali tlačítka ve výtahu klouby prstů nebo lokty. Jenže pozitivní případy odhalili v Columbusu a jen za posledních pár dní se rušily tréninky například Pittsburghu, Vancouveru nebo Dallasu. Covid se i v Severní Americe nekontrolovaně šíří.



„Hlava mi nebere, že i když je na Floridě hodně případů koronaviru, nikdo to neřeší a život tady jde dál,“ pozoruje útočník Tampy Ondřej Palát. „Na kempech se ale testuje denně, v posilovně nás může být maximálně osm, všude mimo led nosíme roušky. Když pojedeme na trip, nemůžeme do města, musíme být jen na hotelu. Budou to takové bublinky na pár dnů.“

Stejně jako při tažení za Stanley Cupem bude Palát nastupovat v první lajně. Z krajanů budou chtít progres potvrdit i kanonýři Kubalík (Chicago) s Vránou (Washington) nebo neustále lepšící se mladíček Nečas (Carolina).

Extraligová návštěva má ve vývoji prospět detroitským Filipům Hronkovi se Zadinou nebo bostonskému Zbořilovi. S novou smlouvu jdou do sezony tvrďáci Gudas (Florida) a Faksa (Dallas) nebo Nosek (Vegas) se Šimkem (San Jose). O novou smlouvu bude hrát junák Chytil (NY Rangers), mazák Krejčí, útočník Kaše (oba Boston) nebo gólmani Mrázek (Carolina) s Rittichem (Calgary).

Hokejové noci s českými příběhy se blíží.