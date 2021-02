Hokejisté Colorada přišli kvůli koronaviru o čtyři zápasy

Hokejisté Colorada jsou dalším týmem, který musí kvůli koronaviru přerušit sezonu v NHL. Liga odložila nejbližší čtyři zápasy Avalanche, denverský klub by se do soutěže měl opět zapojit nejdříve 14. února. Až do odvolání byly uzavřeny i tréninkové prostory Colorada.