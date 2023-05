Chlapík: Pomůžu i přes bolest! Kdybych jezdil jako duch, vykašlu se na to

Jak se vám hrálo?

Mám nějaká bolavá místa, ale šlo to docela v pohodě. Trochu pomohl adrenalin a vzal jsem si prášky proti bolesti. Dalo se. Se čtvrtým útokem jsme na led nechodili tak často jako ostatní, takže jsem měl i čas na odpočinek. A postupně jsem se dostal do hry.

Asi jste se musel hrozně těšit, ne?

Byl jsem trochu nervózní, protože jsem nevěděl, jak bude tělo reagovat. Aby nepřišel blbý hit. Ale vyzkoušel jsem si nějaké meze a bylo to docela v pohodě.

Oddechl jste si, že nemáte po zásahu do hlavy otřes mozku?

No na začátku mě to trošku vypnulo, naštěstí je hlava v pohodě a neodnesla to. Teda doufám! (smích)

Všiml jsem si, že na prvním tréninku jste nestřílel s nápřahem, máte omezení?

Lehké, raději nebudu říkat, co, stoprocentní to není. Ale když jdu do zápasu, chci klukům pomoct i přes bolest. Cítil jsem, že týmu můžu prospět, to je pro mě důležité. Kdybych tam jezdil jako duch, asi se na to vykašlu.

Co si o nárazu Patrika Kocha vlastně myslíte? Byl to faul?

Těžko říct. Nechci se k němu moc vracet. Snažil jsem se dostat puk z pásma, člověk nečeká, že půjde do souboje o puk, tam nešlo zareagovat. On šel vyloženě do těla, ale nijak mu to nezazlívám. To je hokej, není to žádný balet a snažím se to brát, jak to je.

Co říkáte na vaši smůlu? Konečně se dostanete na mistrovství světa a zraníte se v prvním zápase.

Co by to bylo, kdybych neměl na nároďáku zranění, ne? Jsem rád, že to není nic vážného a týmu můžu nějak pomáhat. Beru jakoukoli roli. Smůlu trošku mám, ale už jsem se s tím vypořádal. Nebudu se litovat. Mám menší zranění, ale není to nic vážného, co mají třeba jiní kluci.

Jaký to byl se Slovinci zápas?

Dali nám dva rychlé góly, to se tým dostane do pohody, začne si věřit. Trošku jsme se trápili, ale věřili jsme, že když budeme hrát, co máme, obrátí se to. Naštěstí góly napadaly a pak se hrálo snáz.

Co vám vlastně běželo hlavou za stavu 0:2?

Že jsem se vrátil do sestavy a je to takhle. (smích) Člověk se snaží zůstat pozitivní a v kabině jsme si říkali, že to je jen otázka času, ať neblázníme. Výsledek za to hovoří. Začátek byl nepříjemný, ale první dvě lajny zase odehrály super zápas. Ty nás táhnou.

Co říkáte na Jiřího Smejkala, který dostal asi hodně bolestivou ránu pukem do kotníku. Podobně jako Lukáš Sedlák.

Smejky je bojovník. Není to příjemné, protože platí za důležitého hráče.. Naštěstí se vrátil do zápasu a snad nepůjde o nic vážného.

Museli jste Karla Vejmelku po první třetině uklidňovat, že hru zlepšíte? Měl náročný první zápas.

On je natolik zkušený, že to nebylo potřeba. Ano, dlouho nechytal, měl to těžší, ale pak zabránil hromadě šancí. Držel nás celou dobu ve hře a má za sebou skvělý zápas.