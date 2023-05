Od blamáže ke kanonádě. Tlačili jsme to proti zdi, oddechl si Červenka

Kapitáne, byla to fuška?

Byla to fuška. Nešlo to, jak bychom si přáli. A pak je to těžké. Dnes už není snadné porazit nikoho, když prohráváte 0:2. Ale věřili jsme. Ve třetí třetině jsme se trochu rozjezdili. Gól na 1:2 byl důležitý, dostali jsme se do kontaktu, potřebovali jsme se od něčeho odrazit. Říkali jsme si, že máme dvacet minut a že zápas musíme zvládnout.

Spoluhráči říkali, že trenér Jalonen byl v kabině hlasitější než obvykle.

Je to tak. Je to složité proti komukoli. Pokud nejste na zápas fyzicky i mentálně připravený, nemůžete podcenit nikoho. Já to vím a věděl jsem, že to může nastat. Jeden gól ze zápasu udělá to, co se stalo. Čekají nás těžcí Norové. I proti nim si tři body musíme zasloužit a odpracovat. Zadarmo nepřijdou proti nikomu. Doufám, že si z toho něco můžeme vzít a do budoucna nám to pomůže.

Pomohly týmu dvě Kubalíkovy trefy?

Určitě. Využili jsme přesilovky, kterých zase nebylo tolik. Je dobře, že jsme si s nimi pomohli a dostali se díky nim do zápasu.

Všímáte si, jak se jako útočník a střelec rozvíjí?

Je to přirozené. On je kluk, který na sobě pracuje už nějakou dobu v NHL, kde prokazuje stabilní formu. Je v nejlepším hokejovém věku. Je dobře, jak se mu daří.

Cítíte, že po zraněních a výpadcích stoupá tlak na první lajnu?

Nevím, ale je to samozřejmé. Jsme tam od toho, abychom takový zápas zlomili. Je to naše práce a jsem rád, že se povedla. Ať to vypadalo jakkoli, máme tři body a jedeme dál.

Podívejte se na vítězný gól Romana Červenky v zápase proti Slovinsku:

IIHF @IIHFHockey Roman Cervenka with a beautiful tip-in. 3-2 for @narodnitym. #CZESLO #IIHFWorlds https://t.co/TOVKajY239 oblíbit odpovědět

Nepochybovali jste, když to dlouho bylo 0:2?

Je to nepříjemné. Musíte se ale soustředit na další střídání. Potřebujete nějak pomoct týmu. Od toho tam jsme. Jsem rád, že Kubalda je hot, jak se říká. Padá mu to tam. Jsem rád, že jsme zápas otočili. Rozjezdili jsme se po třetí třetině. Nevím, jestli nám paradoxně neuškodil den volna. Dostali jsme dva blbé góly, jeden vlastní. Tady všichni dobře brání, beci jsou velcí a silní. Prohráváte 0:2, tlačíte to proti zdi. Důležitý byl kontaktní gól a dobrá třetí třetina.

Nebyla potíž, že vám do prvního útoku nainstalovali trenéři už čtvrtého centra?

Není to složité. Dneska se nedařilo, potřeboval se udělat nějaký impuls v týmu. Vyšlo to.

Co říkáte na výkon brankáře Vejmelky, který odchytal první zápas na turnaji?

Je to věc trenérů, ne naše. Na zápasy se připravujeme všichni. Prostě jen vidíme, kdo v sestavě je a kdo není. Jsem rád, že Karel nastoupil a pomohl k vítězství. Měl tam těžké zákroky. Je složité, když na něj dlouho nic nejde a pak musí udělat důležitý zákrok.