30 LET ČEŠI: Hon na Vůjtka a jatka místo hokeje. Jak Kanada nehrála fér

Diváci si v závěru extrémně vyhroceného duelu, který skončil českým vítězstvím 5:3, museli lámat hlavu, zda místo hokejového utkání nesledují hromadnou potyčku v boxerském ringu.

Emoce tryskaly, na ledě létaly pěsti.

Švédský sudí Andersson, jehož krajani byli dalším soupeřem národního mužstva, rozdal hned osm trestů do konce utkání. Čtyři na každé straně. Přitom bylo zcela evidentní, kdo je původcem konfliktu a kdo se jen brání.

„Co předvádí rozhodčí na tomto mistrovství, to jsem ještě neviděl. Pokud takhle chtějí pískat i do budoucna, jen poškozují hokej,“ zlobil se kapitán Robert Reichel.

Naštvání se ani nesnažil skrývat. Vždyť nepřiměřená tvrdost zámořského týmu a pozdější podivné verdikty direktoriátu turnaje připravily reprezentaci minimálně o šanci zabojovat o celkové prvenství.

Zlato nakonec získali Kanaďané, kteří tradičně přijeli do Finska plní sebevědomí. V hlavách měli jen vítězství, jiný výsledek si nepřipouštěli. Jenže proti šikovnému výběru legendárního kouče Ivana Hlinky zaostávali.

A když pochopili, že jim utkání utíká, snížili se k taktice, která se zcela vymykala hokejovým pravidlům a hranicím fair play. Zbabělé činy později trapně omlouvali tím, že je Češi celou dobu provokovali.

„Čekali jsme, že k něčemu takovému přistoupí. Nevěřili si. Věděli, že jsme lepší, chtěli nás vyvést z tempa. A bylo jasné, že pro to udělají všechno,“ vyprávěl asistent trenéra Slavomír Lener.

Televizní záběry během zápasu zachytily, jak ironicky ukazuje vztyčený palec směrem k soupeřově střídačce. Na tiskové konferenci se pustil do slovní přestřelky s výbušným koučem Andym Murraym, který hrál v celém konfliktu významnou roli.

Vše odstartoval, když si u sudích vyžádal podrobnější přeměření hokejky Libora Procházky. Výsledek? Příliš zahnutá čepel a dvouminutové vyloučení. A to nebylo od kanadského trenéra všechno.

Až na závěrečné minuty poslal na led vyhlášeného bitkaře Sheana Donovana. Své svěřence nabádal k tvrdé, místy až surové hře, s níž neměli urostlí ranaři v čele s Chrisem Prongerem, Robem Blakem či Keithem Primeauem problém.

Zlobu směřovali především na Vůjtka, který válel po boku nerozlučných kladenských parťáků Pavla Patery a Martina Procházky. Na začátku třetího dějství využil přesilovku a zkompletoval hattrick, hrál v životní formě.

Vladimír Vůjtek překonává Seana Burkea a kompletuje hattrick v utkání s Kanadou na MS 1997.

V závěru musel čelit několika ostrým a neférovým nájezdům Kanaďanů, kteří neváhali zaútočit ani ve větším počtu. Český útočník schytal pár ran od viditelně frustrovaného Nolana, po Donovanově krosčeku měl otřes mozku.

„Před buly jsem dostal úder do zátylku. Šel na led s jasným úkolem něco vyprovokovat a někoho zranit. Pak se to rozjelo neskutečně,“ vzpomínal později na jedinou velkou akci, kterou v reprezentačním dresu kvůli zraněním zažil.

Kanaďanům se znelíbil každý, kdo mu přijel na pomoc. „Když jste se zapojil, hned vás někdo chytil zezadu za obličej. Nedalo se to, tohle jsem fakt nezažil. Hrajou si na to, jak jsou féroví, ale neumějí jít jeden na jednoho,“ nechápal Libor Procházka.

Přesile musel čelit i Jiří Šlégr, jenž krátce po sobě absolvoval bitku s Travisem Greenem a neúnavným Nolanem. Málem došlo i na první pěstní souboj brankářů v historii mistrovství světa

K Romanu Čechmánkovi si přes celé kluziště vydal Sean Burke. „Jenom řval a nadával. Smál jsem se mu do očí,“ hlásil po zápase český gólman.

Murray nechal šílenostem na ledě volný průběh. Hlinka, který přebral mužstvo o měsíc a půl dříve po rezignaci Luďka Bukače, na střídačce zběsile gestikuloval a volal hráče z ledu.

Zatímco na ledě se rozjíždí hromadná bitka, Ivan Hlinka volá české hráče na střídačku.

Cítil, že ve vzduchu visí hrozba disciplinárních postihů. A moc dobře si uvědomoval, že národní tým musí být na další zápas se Švédskem v co nejsilnější sestavě.

Výhra nad Seveřany by poslala Čechy do finále, které se tehdy hrálo na dva vítězné zápasy. O zlato bojovali dva nejlepší z tzv. semifinálové skupiny, do níž postupovalo první tři týmy z obou základních skupin.

Poněkud složité, že?

Neschopnost vymyslet stálý a fungující formát šampionátu nebyla jedinou záležitostí, za níž IIHF (Mezinárodní hokejová federace) čelila v devadesátých letech kritice.

„Měli by tam nastoupit noví a mladší lidé, kteří hokeji více rozumí,“ kroutil Rostislav Vlach hlavou poté, co direktoriát turnaje po řežbě s Kanadou zveřejnil rozdělení trestů.

Zákaz startu pro příští utkání obdrželi Vůjtek, Libor Procházka, Robert Lang a Šlégr, který sklesle hlásil: „Shodil jsem rukavice, ale nikdo další se prát nechtěl. Ostatní měli normálně nastoupit.“

Už v té době nepříliš populární šéf mezinárodního hokeje René Fasel kontroval: „Nemáme pravomoc k tomu, abychom zpětně opravovali výroky rozhodčích.“

„Nikdy jsem ho neuznával. Moc se mu nehodilo, že jsme vyhrávali právě my, malá postkomunistická země. IIHF z toho neměla potřebné zisky a slávu,“ přiznal před třemi lety pro iDNES.cz kapitán Reichel.

Vedení turnaje nakonec prominulo stopku Procházkovi s Vůjtkem, který stejně nemohl hrát kvůli otřesu mozku. Kromě něj a distancované dvojice chyběli proti Švédsku i zranění Jiří Veber a Viktor Ujčík.

Čeští hokejisté slaví po úspěšném utkání o bronz s Ruskem v roce 1997.

Češi nastoupili jen s pěti obránci a devíti útočníky. Po gólu Jörgena Jönssona padli 0:1. Sen o zlatu se rozplynul, hráči i fanoušci cítili křivdu. Drobnou útěchu představovalo alespoň zvládnuté utkání o bronz s Ruskem (4:3).

„Měli jsem na to, abychom šampionát vyhráli. Předváděli jsme super hokej, věřili jsme si. Ale bohužel, zápas s Kanadou nás stál lepší umístění. O tom jsem přesvědčený,“ vyprávěl Vůjtek.

Stejná slova volili v průběhu let i jeho spoluhráči a Lener. Shodli se, že zklamání a nepříjemná zkušenost s kanadskými řezníky mužstvo psychicky pouze zocelily.

O necelý rok později se oba týmy střetly v semifinále olympijského turnaje v Naganu. Češi porazili favorita 2:1 po samostatných nájezdech. Rozhodl Reichel, v brance exceloval Dominik Hašek.

A všichni víme, co bylo dál.