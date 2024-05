Američané doplnili nominaci na MS v Praze, přijedou i Nelson a Petry

Nominace hokejistů USA na MS v Ostravě a v Praze (10.-26. května): Brankář: Alex Lyon (Detroit/NHL), Trey Augustine (Michigan State University/NCAA) obránci: Seth Jones, Alex Vlasic (oba Chicago/NHL), Luke Hughes (New Jersey/NHL), Matthew Kessel (St. Louis/NHL), Michael Kesselring (Arizona/NHL), Jeff Petry (Detroit/NHL), Jake Sanderson (Ottawa/NHL), Zach Werenski (Columbus/NHL), útočníci: Ryan Leonard, Will Smith (oba Boston College/NCAA), Shane Pinto, Brady Tkachuk (oba Ottawa/NHL), Matt Boldy (Minnesota/NHL), Cole Caufield (Montreal/NHL), Mikey Eyssimont (Tampa Bay/NHL), Joel Farabee (Philadelphia/NHL), Johnny Gaudreau (Columbus/NHL), Kevin Hayes (St. Louis/NHL), Luke Kunin (San Jose/NHL), Dylan Larkin (Detroit/NHL), Brock Nelson (New York Islanders/NHL), Trevor Zegras (Anaheim/NHL).