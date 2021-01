Mistrovství světa v jedné zemi je pro nás lepší, tvrdí Fasel

IIHF měla o osudu turnaje rozhodnout už tento týden, podle Faselova prohlášení pro agentur TASS však verdikt odložila. „Potřebujeme víc času, abychom vyhodnotili všechny detaily a technické problémy. Ale s ohledem na situaci s koronavirem je pro nás lepší mistrovství v jedné zemi a ne ve dvou,“ uvedl.

Kromě Lotyšska mají o pořadatelství zájem i Slovensko a Dánsko. „Jsme v kontaktu s Bratislavou a Herningem, jestli jsou schopné uspořádat mistrovství se všemi 16 týmy. V Lotyšsku by to bylo složitější, protože by museli vyřešit problém s halou. Bylo by nutné postavit novou dočasnou,“ řekl Fasel.

Rozhodnutí o hostiteli by mělo padnout příští týden v úterý, nebo ve středu. „Jednáme se všemi stranami a nevylučuji ani to, že šampionát bude ve dvou zemích. Kvůli koronaviru by ale přesun mezi státy nebyl snadný, to je důležitá otázka, kterou musíme vyřešit. Všechno vyhodnotíme a uděláme nejlepší rozhodnutí pro hokej,“ prohlásil Fasel.