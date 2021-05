Emoce jako nedostatkové zboží. Čeští hokejisté hledají vůdce

Nejprve u běloruské brány našel jeho čepel Filip Hronek. „Byla lehká úloha to doklepnout,“ lebedil si v televizním rozhovoru. O pár minut později kapitán Kovář zaclonil výhled výborně chytajícímu Kolosovovi a Filip Zadina si připsal první trefu na MS.

Češi díky Kovářovi pondělní part otočili na 2:1, ale k tolik potřebným třem bodům duel nedotáhli. Výhra 3:2 v prodloužení s Bělorusy vlastně ukázala, co je jedním z nedostatků národního týmu v Lotyšsku. Zatím schází výraznější lídr, který by partu zpucoval. Zmobilizoval. Nažhavil střídačku, na níž se emoce tak trochu stávají nedostatkovým zbožím.

Nejspíš by se hodila osobnost typu Reichla, který si kolegy umně dirigoval. Nebo Rolinka, který je bojovností uměl vybláznit. Anebo klidně trochu asketického Jágra, který se na MS 2010 ozval, když se tým řítil do průšvihu. Místo toho slavil zlato. Na slavné vůdce navazuje Kovář. Vydatně se snaží na ledě, ale jinak je naturelem spíš dobrák a pohodář.

Chybí třicátníci, kteří řídí tým

Moc dalších matadorů trenér Pešán do Rigy nevzal. Jen dva reprezentanti mají v občance starší datum narození než Kovář (1990). Jenže Zohorna (1988) se v pondělí nevešel na soupisku a Hanzl (1989) byl ukrytý ve čtvrté lajně.

Možná stálo za to šéfům reprezentace vyvinout větší úsilí k lotyšské účasti třeba Jakuba Voráčka. Zatímco jeho krajané v pondělí válčili o první body na šampionátu, on na jiném televizním kanálu klábosil jako speciální host fotbalového pořadu. Nepřijel ani žádný jiný mazák z NHL. Zbylé zámořské posily do rolí vůdců nedorostly. Ale teď musí zabrat.

Mladík Hronek coby šéf obrany se rozhodně neřadí k řečníkům, ale aspoň boduje a nechybuje. Útočník Vrána zatím není tak výrazný, jak se očekávalo. Kubalík hojně pálí, ale třeba v pondělí během jediné přesilovky tři ze čtyř pokusů trefily prvního bránícího soupeře. Aspoň jeho úspěšné sólo Čechům dopomohlo k extra bodu z prodloužení.

K radosti je to ale málo.

„Dost kluků hraje první mistrovství světa,“ pokrčil rameny Zadina. „Spíš přemýšlím, co bude dál.“

A není sám.